“Non ci sono le basi per continuare la relazione”, è finita tra i due concorrenti del GF Vip 7

“Non ci sono le basi per continuare la relazione”, è già finita tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

La settima edizione del famoso, chiacchierato e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip, condotto dal giornalista e presentatore televisivo Alfonso Signorini è finita nel mirino del vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, a causa del caso Marco Bellavia, trash, litigi, parolacce e bestemmie. Idem l’ultima edizione dell’altro reality show di Canale 5, L’Isola dei famosi.

Dalla prossima e imminente edizione del Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi ha imposto delle regole molto dure e ferree. Non ci saranno più concorrenti trash e personaggi con account attivi su Onlyfans nei reality show della sua azienda. Una scelta drastica di grande rottura con il passato che ha diviso in due il popolo della Rete.

Sul web sono in molti a notare che la stessa scelta non è stata adottata nei confronti di altri conduttori complici del trash in tv: da Alfonso Signorini a Pio e Amedeo fino a Maria De Filippi. Non parteciperanno neanche concorrenti vip con problemi con la legge italiana. Nessuno sconto o eccezione.

Ormai mancano davvero pochi giorni al debutto della rinnovata edizione del GF. La prima puntata del reality show è in programma per l’11 settembre in prima serata su Canale 5. Sono stati svelati i nomi dei concorrenti Vip: il maratoneta campione olimpico Alex Schwazer, il giornalista e opinionista televisivo Giampiero Mughini, l’ex professoressa de L’Eredità e concorrente di Tale e Quale Show Samira Lui, l’attrice Beatrice Luzzi, l’attore Ciro Petrone, la cantante Fiordaliso, l’attrice venezuelana Grecia Colmenares (Topazio) e l’attore Massimiliano Varrese.

Amore al capolinea per una coppia del GF Vip 7

Chi invece non sorride per niente è un’altra coppia sbocciata nella Casa del Grande Fratello Vip 7, che per la verità non aveva convinto molto il pubblico televisivo. Troppo diversi e con personalità molto differenti. Alla fine la loro storia d’amore si è già conclusa senza troppi ripensamenti.

Di chi stiamo parlando? Dell’ex volto di Forum Edoardo Donnamaria e della schermitrice Antonella Fiordelisi. Lui ha dichiarato senza troppi peli sulla lingua durante una recente intervista: “Se è proprio finita tra di noi? Non si può dire quello che succederà nel futuro. Per adesso da parte mia, viste le varie vicissitudini degli ultimi tempi, non credo che ci siano le basi per continuare la relazione”.

Lo sfogo di Edoardo

Donnamaria ha anche commentato le dichiarazioni della mamma dell’ex gieffina vip Antonella Fiordelisi che aveva detto che sua figlia non riusciva ad alzarsi dal letto dopo la fine della loro relazione d’amore. Lui ha espresso tutti i dubbi di questo mondo, rivelando un’altra verità che sicuramente non piacerà ai fan dell’ex coppia.

L’ex volto di Forum ha infatti svelato: “Forse si riferiva ad un episodio in particolare. Sicuramente ci stava male, ma a me sembra esagerato dire che non si alza dal letto. Poi l’ho vista negli ultimi giorni al mare e a cena fuori, quindi mi sembra un po’ forte affermare che non si alza dal letto”. Amore finito per sempre? Pare proprio di sì!