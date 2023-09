Serena Bortone fatta fuori da Raiuno: svelato il motivo shock

Serena Bortone è stata fatta fuori da Raiuno. Perché? Che cosa è successo? Come mai il suo programma tv Oggi è un altro giorno non andrà più in onda? Come ben ricorderete durante l’ultima puntata della passata edizione, la conduttrice tv ha salutato il pubblico con queste parole: “Dopo 586 puntate, oggi si chiude Oggi è un Altro Giorno. Sono stati tre anni impegnativi ma pieni di tante soddisfazioni che debbo al gruppo di lavoro, che è qui con me, e a voi tanti, tantissimi, che ci avete seguito e amato. Non finirò mai di ringraziarvi”.

Per poi continuare: “Per tre anni questo è stato uno spazio libero. Abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà per sempre con me e con voi. Abbiamo illuminato artisti, valorizzato la memoria, presentato la contemporaneità, sostenuto storie di coraggio, vi abbiamo informato sull’attualità”.

Ha poi sottolineato: “Soprattutto, abbiamo vinto la scommessa di portare qui tanta letteratura, la musica classica, la lirica. Voi ci avete seguito sempre più numerosi e questo è il mio più grande orgoglio. Aver sconfitto quel pregiudizio elitario, arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico televisivo, non siete in grado di apprezzare quella che con un certo razzismo intellettuale viene chiamata la cultura alta”.

Per poi concludere: “Il popolo, l’Italia e gli italiani sono molto più avanti di come talvolta li si voglia rappresentare ed è anche per questo che i nostri migliaia di ospiti sono stati diversi fra loro, perché il servizio pubblico è pluralismo, inclusione e sostegno alla fragilità. Aver alzato e di molto gli ascolti di questa fascia è la conferma ultima che avevamo ragione. Siate liberi, siate autentici a qualsiasi prezzo. Buon vento. We’ll meet again, ci rivedremo ancora”.

Serena Bortone esclusa da Raiuno: svelato il motivo

Il giornalista Giuseppe Candela ha svelato il motivo su Dagospia: “Lei è stata fatta fuori da Rai Uno nonostante i buoni ascolti perché è troppo inclusiva, prenderà il posto di Massimo Gramellini (trasferitosi a La7). Il programma che debutterà sabato 23 settembre su Rai3 non si chiamerà più Le Parole ma avrà un nuovo titolo: Che sarà…”.