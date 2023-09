Carla Bruni è la nuova testimonial di Lorena Antoniazzi. Il marchio umbro specializzato nella maglieria d’alta gamma ha scelto la moglie dell’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy. La 55enne cantautrice, attrice e supermodella italiana naturalizzata francese è il volto della nuova campagna pubblicitaria autunno-inverno dell’azienda italiana. La terza moglie dell’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, dal quale ha avuto una figlia, Giulia, il 19 ottobre 2011 è una delle modelle più ambite e apprezzate del fashion system internazionale.

Perché è stata scelta la già première dame di Francia, Carla Bruni? Secondo l’azienda è “un’icona di stile, con la sua personalità carismatica e la sua classe, incarna l’autentico spirito italiano e rappresenta i valori che sono da sempre al centro della maison”.

“La campagna – si legge in un comunicato diffuso tramite Confindustria – è stata realizzata a Parigi lo scorso giugno con un team formato da Nathaniel Goldberg (fotografo), insieme a Claire Dhelens (stylist), Tom Pecheux (make-up artist), Stephane Lancien (hair stylist) e Hubert Woroniecki (film director)”.

Il 22 settembre 2017 l’ex top model italiana naturalizzata francese era tornata eccezionalmente in passerella alla settimana della moda di Milano per rendere omaggio a Gianni Versace nel ventennale della sua scomparsa, insieme alle colleghe Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Helena Christensen.

Il 21 agosto 2019 aveva ricevuto il premio Dalida, consegnato dal presidente della regione Calabria Mario Oliverio durante una serata presso il Teatro “Dalida” in fase di costruzione a Serrastretta, città natale dei genitori della cantante italo-francese, dove hanno presenziato Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso. La Bruni, sebbene non presente fisicamente, era intervenuta attraverso un videomessaggio in cui, commossa, dichiarava: “Per me ricevere il Premio Dalida è un onore immenso. Io ho sempre adorato Dalida. Adoravo la sua voce, adoravo il suo viso, adoravo le sue canzoni e adoravo anche la sua malinconia”. In questi ultimi giorni è stata molto fotografata dai paparazzi alla Mostra del cinema di Venezia 2023.