“Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più”, Pomeriggio 5 fatto a pezzi dall’ex compagno di Barbara d’Urso

“Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più”, Pomeriggio 5 è stato fatto a pezzi dall’ex compagno di Barbara d’Urso.

Dopo ben 15 anni Pomeriggio 5 non ha più al timone Barbara d’Urso. Da lunedì 4 settembre c’è la giornalista e conduttrice televisiva Myrta Merlino al timone del contenitore pomeridiano di Canale 5. Una scelta davvero rocambolesca e inaspettata che ha sorpreso davvero tutti.

Come ben sapete la drastica e durissima decisione dell’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, di sostituire Barbara d’Urso con Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ha scatenato un vero e proprio terremoto a Cologno Monzese e sui social network, dividendo in due il popolo della Rete.

Subito dopo la morte del padre, Pier Silvio ha rivoluzionato i palinsesti della sua azienda e ha deciso di mettere alla porta senza grossi complimenti Barbara d’Urso, Belen Rodriguez e Ilary Blasi. Ha invece ingaggiato Bianca Berlinguer, che ha lasciato a sorpresa Raitre dopo tantissimi anni, e l’attrice e comica Luciana Littizzetto.

Ha inoltre deciso che non i personaggi tv e influencer volgari, pluritatuati e con un account attivo su Onlyfans non parteciperanno più come concorrenti ai reality show della sua azienda. Pier Silvio Berlusconi avrebbe anche dato indicazioni ben precise sui concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: devono essere dimenticati e non devono essere invitati in nessun ruolo nelle reti Mediaset.

Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso nel mirino del suo ex compagno

Negli ultimi giorni si è espresso con toni decisamente molto duri e forti un ex compagno della famosa e popolare conduttrice televisiva Barbara d’Urso. Un attacco durissimo e inaspettato che ha lasciato senza parole i fan dell’ex dottoressa Giò. Si tratta di un noto musicista che ebbe una breve relazione d’amore con la conduttrice campana quando lei aveva appena 19 anni.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Memo Remigi, è stato molto drastico: “Non era una trasmissione di grande cultura e insegnamento… è vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco. Pomeriggio 5 era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più”.

Il musicista parla di Myrta Merlino e Jessica Morlacchi

Il musicista ha espresso parole diverse e molto più buone nei confronti della nuova conduttrice tv di Pomeriggio 5, Myrta Merlino. L’85enne cantante e compositore italiano ha infatti dichiarato: “Myrta farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l’affetto e il rispetto per la sua professione”.

Ha inoltre parlato di Jessica Morlacchi con cui oggi c’è un clima disteso nonostante il clamore mediatico della vicenda che lo ha coinvolto a Oggi è un altro giorno: “Ho fatto quel gesto in grande sintonia con Jessica perché siamo ed eravamo molto amici e molto complici. Si scherzava molto. Disgraziatamente sono stato visto mentre compivo questo gesto che ho fatto con grande ingenuità e senza rendermene conto”.