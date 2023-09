Pomeriggio 5, fatto fuori il regista Ermanno Corbella dopo una sola puntata: le sue dichiarazioni alla stampa.

Pomeriggio 5 ha cambio veste, conduttrice televisiva e regista. Da lunedì scorso è in onda la nuova edizione del programma pomeridiano di Canale 5 con al timone la giornalista e presentatrice tv Myrta Merlino. Quest’ultima ha subito e pubblicamente ringraziato la sua collega che per ben 15 anni ha creato e condotto il programma: Barbara d’Urso.

Come ben sapete la drastica e durissima decisione dell’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, di sostituire Barbara d’Urso con Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ha scatenato un vero e proprio terremoto a Cologno Monzese e sui social network, dividendo in due il popolo della Rete.

Subito dopo la morte del padre, Pier Silvio ha rivoluzionato i palinsesti della sua azienda e ha deciso di mettere alla porta senza grossi complimenti Barbara d’Urso, Belen Rodriguez e Ilary Blasi. Ha invece ingaggiato Bianca Berlinguer, che ha lasciato a sorpresa Raitre dopo tantissimi anni, e l’attrice e comica Luciana Littizzetto.

Ha inoltre deciso che non i personaggi tv e influencer volgari, pluritatuati e con un account attivo su Onlyfans non parteciperanno più come concorrenti ai reality show della sua azienda. Pier Silvio Berlusconi avrebbe anche dato indicazioni ben precise sui concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: devono essere dimenticati e non devono essere invitati in nessun ruolo nelle reti Mediaset.

Pomeriggio 5, Ermanno Corbella fatto subito fuori

La giornalista e neo conduttrice tv di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, ha cambiato scenografia e regista dopo soltanto la prima puntata che ha fatto molto scalpore in Rete e non solo per via del gobbo in bella vista. Ermanno Corbella è stato allontanato dalla trasmissione pomeridiana di Canale 5 per far spazio a Franco Bianca.

Sul web si è subito scatenato un vero e proprio putiferio. Il regista ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvBlog.it in cui ha ammesso che il gobbo in vista è stato un errore che non rifarebbe e ha sottolineato che non è stato licenziato da Mediaset. Essendo un uomo di mondo, lui frequenta la tv dal 1980 e ha lavorato con Gianfranco Funari, Enrico Mentana, Michele Santoro, Alda D’Eusanio e Sabina Guzzanti.

Pomeriggio 5: le dichiarazioni di Ermanno Corbella

Il regista ha dichiarato a TvBlog.it: “Non provo alcuna amarezza per quanto accaduto, sono tranquillo. Non è vero che sono stato licenziato, è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione“.

A domanda diretta “ai vertici di Mediaset non è piaciuta la regia della prima puntata di Pomeriggio 5?“, Corbella ha risposto: “Esistono ragioni di fondo, verranno analizzate, ma non da me. Comunque non è questo il momento di farlo“. Al momento però non ci sarebbero contenziosi legali con Mediaset: “In questo momento no. Sarà il mio agente a stabilire cosa fare. Può parlarne direttamente con lui“.