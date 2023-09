Uomini e Donne anticipazioni e news: si inizia con il botto, lo storico opinionista Gianni Sperti si è detto pronto alla querela.

La nuova edizione del chiacchieratissimo e popolare programma tv pomeridiano di Canale 5, Uomini e Donne, inizia subito a far discutere. Neanche il tempo di dare il via alle prime puntate che è già esplosa la polemica. In particolar modo è lo storico e famoso opinionista del dating show di Mediaset, Gianni Sperti, che è già sul piede di guerra.

Perché? Che cosa è successo? Le prime anticipazioni e news sulla nuova edizione di UeD sono iniziate a circolare con una certa insistenza sul web. Secondo quanto trapelato in Rete, il collega della vamp Tina Cipollari avrebbe litigato con una dama del trono over del programma tv ideato e condotto da Maria De Filippi.

Secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, Gianni Sperti ha minacciato di adire le vie legali durante la registrazione del 6 settembre. Assente il cavaliere del trono over Armando Incarnato. Presente in studio un altro volto storico della trasmissione Tinì Cansino. Praticamente lo scoop di alcuni mesi fa era una bufala: nessun addio al dating show mariano.

Si legge nelle anticipazioni: “Beatrix ha fatto 2 esterne, una con Brando e una con Christian. A quest’ultimo non ha fatto piacere che lei sia uscita anche con l’altro tronista, si è un po’ arrabbiato e ha preferito alzarsi dal centro studio e risedersi”. La furiosa lite tra Gianni Sperti e una dama del trono over è stata confermata anche da TvBlog.it e dal blog Isaechia.

Uomini e Donne anticipazioni: Gianni Sperti infuriato

Con chi ha litigato in modo piuttosto forte Gianni Sperti? TvBlog.it ha rivelato: “Per quanto concerne il Trono Over, invece, in studio c’è stata una discussione molto accesa tra Gianni Sperti e Aurora. Stando a quanto riportato dal profilo Twitter Trash Tv Stellare, Aurora ha accusato l’opinionista di perpetrare violenza verbale nei suoi confronti. Gianni Sperti ha replicato, minacciando Aurora di adire le vie legali“.

Anche il blog di Isa e Chia ha diffuso la fragorosa anticipazione: “Gianni avrebbe detto ad Aurora che se continuerà a dirgli che le fa violenza verbale la denuncerà”. La nuova edizione di Uomini e Donne sembra non aver minimamente subìto nessun tipo di strigliata dall’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

Uomini e Donne: oasi felice a Mediaset?

Dopo la morte del presidente e fondatore del Gruppo Mediaset, Silvio Berlusconi, suo figlio Pier Silvio ha radicalmente cambiato tutto e stravolto i palinsesti televisivi. La prima vittima sacrificale è stata proprio Barbara d’Urso. Le altre sono Belen Rodriguez e Ilary Blasi che non saranno più alla conduzione rispettivamente de Le Iene e L’Isola dei famosi.

Ha invece ingaggiato Bianca Berlinguer, che ha lasciato a sorpresa Raitre, e l’attrice e comica Luciana Littizzetto. Inoltre ha fatto sapere che non ci sarà spazio per influencer e star di Onlyfans nei reality della sua azienda. Stop al trash e alle risse. A questo punto molti si chiedono sul web: Uomini e Donne rappresenta un’oasi felice dove potranno regnare litigate, trash e volgarità?