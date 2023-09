Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono diventati amici: svelato il loro patto. Entrambi sono ex partner di Belen Rodriguez, dalla quale hanno avuto rispettivamente un figlio e una figlia. L’ex conduttrice del programma tv Le Iene e Colorado è di nuovo innamorata. La celebre showgirl, modella e stilista argentina naturalizzata italiana si è fidanzata con l’imprenditore Elio Lorenzoni.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese ha iniziato a seguire da diversi giorni l’ex marito di Belen, Stefano De Martino, su Instagram. L’ex ballerino professionista del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, e conduttore di Bar Stella ha ricambiato.

Ora ci ha pensato il settimanale di cronaca rosa Chi a svelare tutti i dettagli della loro amicizia e del patto siglato per amore dei figli. I fotografi della famosa rivista di gossip hanno immortalato Spinalbese con la piccola Luna Marì sotto casa di De Martino. Il bel modello, fotografo e influencer è poi salito e ha incontrato il conduttore Rai. I due hanno passato un pomeriggio insieme.

“Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono il sogno di tante donne, ma soltanto una li ha avuti entrambi: Belen Rodriguez. Quando Belen è tornata da De Martino, Spinalbese disse a “Chi”: «Spero che stiano insieme per sempre, per il bene dei nostri figli». – ha scritto Valerio Palmieri su Chi – E anche De Martino ha apprezzato il modo in cui Antonino, quando stava con Belen, ha rispettato i suoi spazi e il suo ruolo di padre”.

Per poi svelare: “C’è un motivo importante, quindi, per cui due uomini così possono trovarsi a passare del tempo insieme: il bene dei figli. Santiago e Luna Marì, infatti, sono legatissimi e il fatto di averli fatti incontrare per giocare insieme li avrà resi felici. Adesso che De Martino e Spinalbese sono amici, potranno farlo spesso. Già che c’erano, probabilmente, avranno parlato anche di “attualità”. Perché nella vita dei piccoli è entrata una nuova persona: il compagno di Belen”.

Per poi concludere: “Lo abbiamo visto anche nelle prime foto della showgirl ed Elio Lorenzoni: salivano a casa di lei con Luna Marì. I due uomini avranno spiegato ai loro figli, come ha fatto anche Belen, che qualcosa è cambiato. E, probabilmente, l’amicizia fra Spinalbese e De Martino renderà le cose più facili. Un patto fra padri per il bene di tutti”.