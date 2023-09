Giampiero Mughini dà forfait al Grande Fratello: svelati i motivi della mancata partecipazione come concorrente del famoso e popolare giornalista, scrittore e personaggio televisivo. “I concorrenti saranno 24 – ha esordito Alfonso Signorini a Verissimo – “Ovviamente molti di loro hanno Instagram e usano i social per lavoro, non possiamo pretendere che non siano figli del loro mondo. Ma abbiamo anche un macellaio nel cast che non conosce Instagram. C’è questo macellaio giovanissimo che ha solo 23 anni e che mi ha detto ‘io devo lavorare non ho i social’, è un ragazzo romano meraviglioso e bello come il sole”.

Il conduttore del Grande Fratello ha poi sottolineato: “Sono tutte persone che lavorano e che non smaniano per avere una carriera televisiva, a parte un paio. Tutti gli altri ci hanno detto ‘finito il Grande Fratello torneremo alla nostra vita’. Ci sarà gente che non vive con lo smartphone in mano. Esiste ancora una Italia che si alza alle sei del mattino per andare a lavoro. La mia missione è portare in tv questa normalità”.

Ora è arrivata la notizia clamorosa sull’assenza di Mughini. TvBlog.it ha rivelato: “Anche se ufficialmente Mediaset non aveva mai confermato l’indiscrezione, la presenza dello scrittore al GF era praticamente sicura”.

E poi ancora: “Secondo quanto risulta a TvBlog, la mancata partecipazione di Mughini al programma condotto da Alfonso Signorini sarebbe dovuta a motivi personali. La speranza – di tutti – è che queste problematiche possano essere superate nei prossimi mesi, consentendo così a Mughini di varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà”.

Lui aveva confermato la sua partecipazione come concorrente al famoso e chiacchierato reality show di Canale 5 in una lettera inviata a Dagospia. Ora i fan dovranno mettersi l’anima in pace.

Stasera Signorini darà il via ufficiale alla nuovissima edizione del Grande Fratello. Per chi fate il tifo?