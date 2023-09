Grande Fratello ultime news e anticipazioni. Il conduttore tv Alfonso Signorini ha fatto mea culpa a Verissimo. Durante l’ultima puntata del programma di Silvia Toffanin, l’ex direttore del settimanale di cronaca rosa Chi ha ammesso di aver commesso degli errori nella scelta del cast dei concorrenti dell’ultima e chiacchieratissima edizione che era finita più volte nel mirino dell’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

Stasera andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello con un cast di concorrenti Vip e Nip. Al suo fianco come unica opinionista ci sarà la giornalista del TG5, Cesara Buonamici.

INTERVISTA ESCLUSIVA AD ALBERTO MEZZETTI SU GRANDE FRATELLO E PROGETTI FUTURI

Alfonso Signorini ha dichiarato a Silvia Toffanin: “Ritorniamo alle origini non solo nel nome, ma anche nel format. Abbiamo voluto dare – su suggerimento dell’editore – un ritorno alla normalità. C’era un gran bisogno di normalità. Il punto di forza di questa edizione sono le persone comuni che hanno delle storie bellissime da raccontare, ognuno di loro arriva da una realtà diversa. Sono tutte persone che lavorano e che non smaniano per avere una carriera televisiva, a parte un paio. Tutti gli altri ci hanno detto ‘finito il Grande Fratello torneremo alla nostra vita’. Ci sarà gente che non vive con lo smartphone in mano. Esiste ancora una Italia che si alza alle sei del mattino per andare a lavoro. La mia missione è portare in tv questa normalità”.

Per poi fare mea culpa: “Le critiche dell’anno scorso erano fondate, purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso. E devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta ‘risultate respingenti che quando vi guardo cambio canale’, un conduttore che dice una cosa del genere! Però era quello che pensavo”.

La sua durissima critica è stata condivisa anche dai piani alti di Mediaset: “Anche l’azienda ha esposto le sue perplessità. Erano critiche giuste. Si è dato troppo spago alla volgarità espressiva e negli atteggiamenti. Questa è stata colpa nostra, ci metto io la faccia, mi scuso. Occorreva prendere le distanze da tutto questo“.

Che cosa ne pensano invece i concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip? Sarebbe davvero interessante saperlo!