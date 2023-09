“Siete tutte sante? E allora gli uomini con chi vi tradiscono?”, lo sfogo social dell’ex concorrente del GF Vip.

I social network vanno ormai stretti per tantissimi vip del jet set nazionale e internazionale. Tantissime star e celebrity hanno attivato account sulla nota piattaforma di contenuti a pagamento Onlyfans. Quest’ultimo offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento e i creatori di contenuti possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i fan, appunto.

I vip che hanno account su Onlyfans sono stati bannati e censurati dai reality show di Mediaset. Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo ex Fininvest, Pier Silvio Berlusconi, ha preso questa decisione davvero drastica e durissima. Secondo molti si tratta di una scelta retrograda e bigotta.

Sono davvero tanti gli ex gieffini vip ed ex concorrenti di programmi tv e reality show di Mediaset che sono molto attivi su Onlyfans che hanno criticato questa scelta, tranne il vincitore del Grande Fratello 15 Alberto Mezzetti che durante una recente intervista rilasciata al nostro sito iGossip.it ha espresso tutta la sua soddisfazione e ammirazione nei confronti di Berlusconi.

Mezzetti ha infatti dichiarato al nostro sito: “Sono perfettamente d’accordo. Si tratta di una scelta ampiamente condivisibile e di buon senso. Mi piace molto questa svolta, perché presumo che si voglia dare più peso e valore alla meritocrazia in televisione”. L’ex tronista del trono classico Lucas Peracchi è invece completamente in disaccordo.

Lo sfogo social di un’ex gieffina vip

Sui social si è sfogata di recente anche un’altra ex concorrente del GF Vip. Ma non contro la decisione di Pier Silvio Berlusconi, ma per gli attacchi pesanti ricevuti per essere una delle donne dello spettacolo italiano più attive su Onlyfans. Le critiche più feroci le ha ricevute, neanche a dirlo, da altre donne.

Di chi stiamo parlando? Dell’ex showgirl di Non è la Rai ed ex concorrente del GF Vip e di All Together Now Antonella Mosetti. L’ex gieffina vip ha dichiarato: “Oggi ci tenevo a fare un discorso. Parlo poco, perché secondo me i social servono per le immagini, per divertirsi e per le cavolate. Se una donna è semplice, balla, si diverte, vuole mostrare il proprio corpo essere provocante, lo fa ed ha la libertà di farlo. Perché deve essere definita una poco di buono o peggio?”.

Il discorso dell’ex gieffina vip

“Io sono estremamente libera quando vedo ragazze e donne disinibite e che scelgono di fare del proprio corpo quello che vogliono. – ha continuato Antonella Mosetti – Magari sono anche donne supportate da una grande intelligenza e questo lo trovo un binomio micidiale e fantastico. Non vuol dire che se una si mostra e si diverte poi faccia cose losche nella vita. Però dovete insultare e vabbè fate divertire i pagliacci al circo. Fate fare situazioni strane a chi vive dello spicciolo e del piccolo. Chi ha un’anima elevata, chi sente e vede cose diverse, quella piccola serenità è la base”.

Per poi concludere: “Senza questo voi non andate da nessuna parte. Quindi potete stare sui social, essere super famose, iper influencer, wow, super vip, fidanzate e mogli di, ma se di vostro non avete nulla farete la fine del gatto in tangenziale. Tutte queste sante, queste grandi mogli, mamme ed eroine della famiglia e dell’amore. Queste donne regine delle cose più giuste del mondo… domanda: ma gli uomini allora con chi cavolo tradiscono? Spiegatemelo, perché se qui sono tutte delle sante”. E voi che ne pensate?