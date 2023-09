Ballando con le Stelle 2023: un concorrente dà forfait all’ultimo

Ballando con le Stelle 2023, ultime news e anticipazioni sul talent show di Milly Carlucci: un concorrente dà forfait all’ultimo.

Ormai è tutto pronto per la nuova edizione del famoso e amatissimo programma del sabato sera di Rai 1. Non c’è stata nessuna rivoluzione in giuria, né cambiamento. Confermati tutti i giudici di Ballando con le Stelle. Il cast dei concorrenti è ormai quasi chiuso. Uno dei papabili però ha dato forfait all’ultimo.

Milly Carlucci sogna il colpaccio Barbara d’Urso. Dopo essere stata messa alla porta da Pier Silvio Berlusconi, l’ex dottoressa Giò potrebbe pensarci seriamente. Come ben sapete la drastica e durissima decisione del figlio di Silvio Berlusconi di sostituire Barbara d’Urso con Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ha scatenato un vero e proprio terremoto a Cologno Monzese e sui social network, dividendo in due il popolo della Rete.

L’ex conduttrice televisiva di Pomeriggio 5, Domenica Live e Grande Fratello è vincolata con Mediaset fino al 31 dicembre 2023. Dall’1 gennaio 2024 sarà finalmente libera dai vincoli imposti dal grande Gruppo guidato dal vicepresidente esecutivo e amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

La presentatrice di Ballando con le Stelle ha annunciato il primo concorrente ufficiale, l’attore regista Ricky Tognazzi. Sul web sono spuntati gli altri nomi dei concorrenti: Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Paola Perego, Teo Mammucari e Antonio Caprarica. In realtà è stato fatto anche un altro nome.

Concorrente di Ballando con le Stelle salta all’ultimo

Ora è arrivata la doccia fredda per i fan di questo concorrente che era stato dato per certo da tutti i giornali e siti web. La notizia è stata annunciata dal giornalista Giuseppe Candela. Sul sito di attualità e gossip Dagospia, il giornalista ha rivelato che il concorrente che non sarà più nel cast del talent show di Rai 1 è lo chef Bruno Barbieri.

Il famoso e popolare cuoco non scenderà in pista a Ballando, perché sarà impegnato con le registrazioni del suo programma 4 Hotel. Chi prenderà il posto del noto chef? I rumor si sprecano sul web, ma al momento non ci sono notizie ufficiali.

Salta la partecipazione dello chef

Giuseppe Candela ha scritto: “Bruno Barbieri non balla più. Ecco perché non vedremo il famoso chef su Rai Uno dalla Carlucci. Dagospia aveva anticipato la partecipazione di Bruno Barbieri a Ballando con le Stelle. Lo chef made in Sky ha incontrato Milly Carlucci che lo aveva scelto, il cuoco aveva dato il suo ok”.

Il giornalista ha poi continuato: “Tutto saltato però all’ultimo minuto, il motivo? Barbieri in contemporanea dovrà registrare una nuova stagione di 4 Hotel. Tempi di produzione stretti e anticipati, così la partecipazione è saltata“. Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned su iGossip.it!