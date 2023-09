Oriana Marzoli entra come concorrente nella Casa del Gran Hermano Vip: l’ingresso è da paura

Oriana Marzoli entra come concorrente nella Casa del Gran Hermano Vip, ma per lei è in riserbo una brutta sorpresa. L’ingresso per la showgirl venezuelana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip italiano è stato da paura. Le sue intenzioni erano molto buone: “Prometto al pubblico che sono venuta a dare tutta me stessa nel gioco. Sono venuta qui per vincere o almeno lo spero“. Purtroppo la realtà è stata totalmente diversa ed è stata subito sbattuta in una grotta senza bagno e con degli insetti. Ore di panico e ansia per Oriana. Nella Casa c’è un altro concorrente del Grande Fratello italiano, Michael Terlizzi.

L’ex concorrente venezuelana del GF Vip 7 italiano Oriana Marzoli è andata su tutte le furie: “Non avrei mai pensato di finire in questa casa a tema preistoria. Nel 2018 sono finita in una casa abbandonata e quest’anno nella preistoria. Non lo capisco. Ma qualcuno mi dica qualcosa, che fastidio! Scusate, ma adesso o rido o piango. Siamo nell’età della pietra?”.

Per poi aggiungere: “Sembra che me lo fate a posta perché sapete che me la cavo male con la natura. Sei vip vivranno qui nella caverna? No, no, no aspetta. Amore ma non è giusto. Non c’è il bagno? Ok te lo giuro che piango. Amore ma cos’è questa storia? Volevo fare un gioco normale e non così. Voglio vivere in condizioni normali e umane. Preferivo l’asino di anni fa, almeno ero in una casa normale. Se le decorazioni mi piacciono? Vieni qui tu e vedi se ti piacciono”.

La nota soubrette e influencer spagnola Oriana Marzoli ha poi continuato: “Io qui non ci sto? Cosa c’è qui sotto? Degli insetti? Ma no! Ma che noia, non voglio fare questo gioco così, ma cosa sono queste cose? Vi ringrazio tanto, mi presto sempre al gioco, ma qui non posso starci. Queste condizioni non sono giuste, qui non possiamo restare. Adesso mi spiego meglio, qui c’è la terra e non il pavimento! Sì, ho detto che ero venuta qui per vincere, ma non qui dentro. Promettimi che ci fai uscire”.

Nella Casa ha incontrato l’italiano Michael Terlizzi, ma lei non l’ha riconosciuto. L’ex gieffino italiano le ha dovuto ricordare (parlando in italiano) dove si erano già visti: “Ti conosco, ti ho vista nel tuo GF Vip. Comunque ho fatto anche io il Grande Fratello in Italia. Con Daniele l’ho fatto. Ma adesso possiamo parlare ancora in italiano? E noi ci siamo visti anche dal vivo, non so se ricordi a Uomini e Donne, due anni fa“. Oriana incredula ha subito risposto: “Non ci credo! Davvero l’hai fatto?! Oddio con Daniele? Veramente? Ma hai visto che ancora sto con lui?! Sì che bello. Tu a Uomini e Donne? Può essere ma non ricordo“.