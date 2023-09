Chando Erik Luna smentisce la stampa italiana a iGossip.it: “Non voglio entrare nella Casa del Grande Fratello”

Chando Erik Luna ha smentito categoricamente le indiscrezioni e notizie riportate sul suo conto dalla stampa italiana in queste ultime settimane. Basta fare una semplice ricerca su Google per leggere titoli di giornali, siti e testate giornalistiche digitali che rilanciano una vecchia intervista rilasciata dal giovane attore e modello spagnolo al settimanale di gossip sia cartaceo che web di Novella 2000 risalente al 15 marzo 2023.

Inoltre molti siti e blog hanno aggiunto altre dichiarazioni che non sono state mai pronunciate né rilasciate da Chando in merito alla sua ex fidanzata Grecia Colmenares. La diva delle telenovelas è attualmente in gara nel famoso e popolare reality show della televisione italiana: il Grande Fratello.

CHANDO ERIK LUNA SPIEGA I MOTIVI DELLA ROTTURA CON GRECIA COLMENARES A IGOSSIP.IT

In tutte le ultime interviste rilasciate alla stampa italiana, Chando Erik Luna non ha mai detto di voler entrare nella Casa del Grande Fratello per chiarirsi e parlare con la sua ex compagna Grecia Colmenares dato che la loro storia d’amore non era giunta al capolinea per un finto tradimento e finto gossip.

D’altronde Chando sta attraversando un periodo di riabilitazione dopo essere stato investito a Londra il 10 luglio scorso. Inoltre dopo la rottura con Stephan è attualmente single ed è concentrato sulla mia guarigione.

Chando Erik Luna fa chiarezza a iGossip.it

Bentornato Chando Erik Luna su iGossip.it. Tanti giornali, siti e blog stanno rilanciando l’indiscrezione che vorresti entrare come concorrente nella Casa del Grande Fratello…

No, è completamente falso. Non dico mai che non farei qualcosa, ma non l’ho chiesto e non ho parlato con gli autori e produttori del reality.

Sul web è spuntato il rumor che vorresti parlare con la tua ex compagna Grecia Colmenares…

Io e Grecia non ci parliamo da qualche anno. Non ho problemi a parlare con lei. Tuttavia, non penso che il Grande Fratello sia il posto migliore per chiarirsi.

È vero o falso che tu e Grecia vi siete lasciati per colpa di un tradimento?

All’epoca girava un finto rumor sul fatto che lei avesse una relazione con l’editore del suo libro. Da parte mia tutti sanno l’errore che ho commesso, pubblicizzando una falsa storia d’amore che io stesso ho smentito. Non c’è stato alcun vero tradimento da parte di nessuno dei due.

Dopo l’incidente a Londra stai seguendo un percorso di riabilitazione. Quando dovrebbe terminare questa fase?

Prima dell’incidente ero in ottima forma fisica e questo mi ha aiutato. Sono in cura da un terapista, un neurologo e un reumatologo. I prossimi sei mesi sono i più importanti ma io sono un uomo di fede e credo anche in me stesso.