Pomeriggio 5 traballa, Myrta Merlino a rischio? Impazza il gossip sul programma pomeridiano di Canale 5 orfano di Barbara d’Urso. Dopo un discreto esordio, la trasmissione condotta dalla giornalista e conduttrice tv sta attraversando subito una fase calante di share e ascolti tv in coincidenza con l’avvio della nuova stagione del programma competitor La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai 1. Sul web c’è chi già invoca il ritorno dell’ex dottoressa Giò. Intanto il sito di attualità e gossip Dagospia ha subito lanciato un gossip fragoroso.

La giornalista e neo conduttrice tv di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, ha cambiato scenografia e regista dopo soltanto la prima puntata che ha fatto molto scalpore in Rete e non solo per via del gobbo in bella vista. Ermanno Corbella è stato allontanato dalla trasmissione pomeridiana di Canale 5 per far spazio a Franco Bianca.

Sul web si è subito scatenato un vero e proprio putiferio. Il regista ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvBlog.it in cui ha ammesso che il gobbo in vista è stato un errore che non rifarebbe e ha sottolineato che non è stato licenziato da Mediaset. Essendo un uomo di mondo, lui frequenta la tv dal 1980 e ha lavorato con Gianfranco Funari, Enrico Mentana, Michele Santoro, Alda D’Eusanio e Sabina Guzzanti.

Ora secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino i dati sullo share e ascolti tv di Pomeriggio 5 starebbero destando preoccupazione a Cologno Monzese.

Marco Zonetti ha scritto su Dagospia: “La speranza si è tuttavia infranta nei giorni successivi quando Matano ha riconquistato sempre più terreno mentre Merlino l’ha perduto progressivamente. Per fare un esempio, giovedì 14 settembre, in sovrapposizione, La Vita in Diretta si è assestato al 18.82% e Pomeriggio Cinque al 13.63%. Ben cinque punti di differenza”.

E poi ancora: “Ma Mediaset inizia a essere impensierita da un altro dato: Pomeriggio Cinque lascia infatti molto bassa la curva degli ascolti al programma immediatamente successivo, ovvero Caduta Libera di Gerry Scotti, costretto a partire in salita per tentare di recuperare qualche punto contro il rivale Marco Liorni al timone di Reazione a Catena su Rai 1″.

#AscoltiTV #Pomeriggio5 Giovedì 14 settembre 2023

Prima parte: 1.106.000 (15,6%)

Seconda parte: 1.033.000 (13,2%)

Saluti: 894.000 (10,4%) Giovedì 15 settembre 2022

Prima parte: 1.609.000 (20,9%)

Seconda parte: 1.531.000 (18,3%)

Saluti: 1.338.000 (15,1%) pic.twitter.com/2vrOqKbe95 — sᴄᴀʀʟᴇᴛ sᴘᴇᴇᴅsᴛᴇʀ (Taylor’s Version)🌙☀️ (@flashspeeedster) September 15, 2023

Per poi concludere: “In ogni modo, i risultati della nuova gestione di Myrta Merlino iniziano a preoccupare Mediaset, che potrebbe pensare a qualche ritocco da apportare alla trasmissione onde risollevare gli ascolti, specie nella seconda parte. Sempre che non sia troppo tardi, come scrive Giuseppe Candela su Twitter”.