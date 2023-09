Alessandro Angelozzi Couture presenterà la collezione bridal 2024 a Parigi. La nuova collezione di abiti nuziali si intitola “Vicin’o mare”, come una nota canzone degli anni ’60: 45 abiti da sposa realizzati con tutti crismi della sartorialità italiana. La maison italiana di moda ha scelto come testimonial la modella-influencer brasiliana Sofia Resing, che è stata immortalata adagiata come una sirena sugli scogli della Tonnara di Scopello dal celebre fotografo Andrea Varani.

La location, set di selezionate ed esclusive pubblicità di brand internazionali, con un panorama naturale mozzafiato, è stata scelta da Angelozzi per valorizzare le sue proposte intrise di glamour mediterraneo.

Lo stilista presenterà la collezione l’1ottobre a Parigi con una sfilata nelle sale dell’Hotel Le Bristol Paris, nell’ambito della fashion week parigina. In anticipo il designer racconta di essere stato ispirato dalla Sicilia, dalle sue località più iconiche e dall’amore: “Le mie sono creazioni eleganti, ricercate, esprimono il potere vibrante del Sud. La mia donna è molto femminile, carnale, ama e desidera la tradizione”.

Le creazioni di Angelozzi sono apprezzate per il lavoro sartoriale e i ricami. Infatti per confezionare un solo abito da sposa occorrono anche 300 ore di lavoro. Un’artigianalità che ha portato lo stilista a diventare il preferito delle star nostrane. Cominciando da Elisabetta Canalis che per le sue nozze ad Alghero nel 2014 con il chirurgo Brian Perri, scelse proprio un abito di Angelozzi, che allora realizzava i suoi abiti nella sartoria di Sant’Omero, nel borgo di Garrufo.

Ma la sua maison ha avuto anche tante celebri testimonial: Belen Rodriguez, Nina Senicar, Aida Jespica, Elena Santarelli, Cristina Chiabotto, Irina Shayk, Vanessa Hessler. Ed ancora, Manuela Arcuri, Cristina Buccino, Martina Stella (Un eden di sogni in lost paradise 2017), Bianca Balti (“Dream’s Love” 2020 nella suggestiva cornice del Lago di Como).

