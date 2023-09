Anna Falchi gela Tiberio Timperi a I Fatti Vostri: “Parti subito male”

Anna Falchi ha gelato subito in diretta tv il suo collega Tiberio Timperi durante la prima puntata della nuova edizione de I Fatti Vostri. Il conduttore ha fatto il suo debutto in studio salutando la collega e chiedendole come si dice buongiorno in svedese: “Buongiorno a tutti, ma come si dice buongiorno in svedese?”.

Anna Falchi ha sottolineato la gaffe di Tiberio Timperi e l’ha subito corretto, facendogli notare che lei ha origini finlandesi: “Semmai in Finlandese, parti subito male, non hai studiato la mia biografia. Comunque benvenuti e benvenuto anche a Tiberio Timperi e Flora Canto, new entry di questa nuova edizione del programma“.

L’inizio di Timperi a I Fatti Vostri non è stato di certo dei migliori. Nel recente passato aveva avuto numerosi scontri in tv con Monica Setta a Uno Mattina su Rai 1. Ora Anna Falchi ha subito messo in mostra il suo carattere e la sua forte personalità.

Gelo in studio tra Anna Falchi e Tiberio Timperi: il video

Anna Falchi sulla nuova edizione de I Fatti Vostri

La bellissima e bravissima conduttrice tv, showgirl ed ex modella Anna Falchi aveva parlato della nuova edizione de I Fatti Vostri a Spettacolomania.

“Sto molto bene – aveva detto Anna Falchi -. Sono qui al festival di Venezia per sostenere un amico Pietro Castellitto, che è un ragazzo davvero pieno di talento ed è straordinario. Sì torno a I Fatti Vostri. Sono molto felice di essere stata confermata per il terzo anno. Per me è un grande onore e sono davvero felice. Questa sarà un po’ una rivoluzione per il programma. C’è aria di cambiamento. A partire dal mio nuovo compagno che sarà Tiberio Timperi. Poi ci saranno tanti nuovi innesti e nuove idee. Stanno nascendo tante cose in questi giorni prima dell’inizio che sarà il 18 settembre”.

Per poi concludere: “Alla conduzione della trasmissione mi trovo benissimo. Amo molto fare la conduttrice e mi viene naturale. Si è costruita una squadra bellissima. Ritengo di fare un percorso che è una palestra che mi forma. Quindi sono molto entusiasta delle novità che portano vigore ad una trasmissione che compie 33 anni. Ci sarà una nuova rubrica che curerò io e sarà un confronto tra donna e donna. Spero che questa cosa piacerà al pubblico. Ma le novità saranno molte, però è ancora presto per parlare di ospiti e dettagli sulle rubriche”.