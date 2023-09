Italodisco dei The Kolors sbarca negli USA. Da pochi giorni è disponibile la versione in inglese della hit dell’estate 2023. Il brano ha varcato i confini nazionali e sta scalando le classifiche di Paesi come Polonia, Austria, Svizzera, Lituania e Russia. “Vi stiamo per dire una cosa veramente emozionante e fortissima per noi”, ha detto Stash nelle Storie di Instagram poche ore prima del lancio del brano.

Italodisco dei The Kolors sbarca negli Stati Uniti d’America

La canzone, scritta dal dal frontman del gruppo Antonio “Stash” Fiordispino con Davide Petrella, è stata pubblicata il 5 maggio 2023 da Warner Music e ha subito conquistato i vertici delle classifiche musicali italiane.

Ai follower Antonio Fiordispino ha raccontato come la Warner Music Italy abbia chiesto ai The Kolors di realizzare una versione in inglese di Italodisco: “Noi ci stavamo squagliando proprio” ha confessato il frontman della band. Il brano, uscito alla mezzanotte del 15 settembre, è stato lanciato sul mercato americano e il cantante ha confessato che è sempre stato il loro sogno.

Ospiti durante l’ultima puntata di Domenica In di Mara Venier, i The Kolors hanno parlato dello strepitoso successo della loro hit. Stash ha affermato: “ItaloDisco è nata in un quarto d’ora con un sintetizzatore mentre bevevamo un caffè. Mi sono accorto che con questo singolo ho preso un pubblico trasversale, dalla nonna alla nipotina. Per un artista pop, colorare la vita delle persone, è il goal più assoluto. Quando sei nello studio di registrazione non registri solo musica e parole, ma anche lo stato d’animo. E il nostro stato d’animo quando l’abbiamo registrata era di felicità. Questo è il vero successo”.

Con due dischi di platino in Italia e uno oro in Svizzera, ItaloDisco è il singolo più venduto dei The Kolors.

Italodisco dei The Kolors in versione inglese: il video