Perché Jack Vanore non è più a Uomini e Donne? Svelato il vero motivo per il quale l’ex opinionista ha lasciato la chiacchieratissima e popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla celebre produttrice e presentatrice televisiva Maria De Filippi. Fino al 2020 era nel parterre degli opinionisti insieme con Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. Il bellissimo e muscoloso personaggio tv ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha voluto fare chiarezza una volta per tutte.

Jack Vanore ha rivelato che si è fermato per colpa di una patologia autoimmune. Per questo motivo ha dovuto lasciare il dating show di Canale 5 per dedicarsi alla sua salute. Ha cambiato via, ma non ha escluso un ritorno nel programma tv di Maria.

“È una cosa un po’ forte – ha detto il pluritatuato personaggio tv -, di cui non ho mai parlato. Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune. Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi. Maria De Filippi e tutti coloro che lavorano con lei mi sono stati vicino”.

Jack Vanore di Uomini e Donne ha spiegato: “Sono sempre stati molto presenti mentre affrontavo questo problema, che tanto piccolo non è stato. Hanno capito subito l’importanza del mio stop. In questi momenti si vedono i veri amici, le persone che tengono a te e posso garantire che Maria e Raffaella (Mennoia, ndr) mi vogliono bene. Questa patologia mi ha costretto a cambiare vita”.

L’ex opinionista del dating show di Canale 5 ha sottolineato: “Mi sono ritrovato con una vita già programmata, che ho dovuto rivoluzionare totalmente. Abbandonare il piano A e pianificare il piano B. So che bisogna essere grati di vivere e cercare di vedere il buono in ogni situazione. Per me all’inizio è stato complicato, ma oggi posso dire che è stata la mia più grande fortuna. Questa frase può sembrare assurda, ma ora vivo il presente, frequento persone sulla mia stessa lunghezza d’onda, cerco di essere positivo e andare avanti”.

Jack di Uomini e Donne ha poi concluso: “Non penso al passato né al futuro, perché so benissimo che anche se programmo il domani, se lo idealizzo o lo immagino, difficilmente le cose andranno secondo i piani. Nella vita è quasi sempre così”.