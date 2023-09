“Ho perso 70mila euro dopo il GF Vip, un vero disastro a livello lavorativo”, il duro sfogo dell’ex gieffina.

A parte la prima puntata del Grande Fratello, dalla seconda in poi il famoso e popolare reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto registrare ascolti tv e share molto bassi. Forse è davvero molto presto per tirare le somme, ma alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno già facendo salti di gioia.

Anche diversi telespettatori hanno espresso soddisfazione per questo calo piuttosto massiccio di share durante la seconda puntata perché sono contrari alla “rivoluzione” anti-trash portata in essere dall’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

D’ora in avanti non ci saranno concorrenti influencer e pluritatuati con account attivi su Onlyfans nei reality show di Cologno Monzese, su espressa decisione dell’ad del colosso televisivo italiano. No a risse, bestemmie e litigate in prima serata su Canale 5. Niente di tutto ciò.

Sul web però sono in molti a chiedere a gran voce la sostituzione del conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini. Tanti internauti vorrebbero un altro conduttore o conduttrice al suo posto, poiché secondo molti appassionati e fan del reality non è adatto e idoneo per questo ruolo.

Ex concorrente del GF Vip 7 su tutte le furie

Nelle ultime ore sono diventate virali le dichiarazioni al vetriolo rilasciate da un’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 7, che aveva scatenato l’ira funesta di Pier Silvio Berlusconi. Anche questa volta non sono andate giù alcune dichiarazioni discutibili di Alfonso Signorini nei confronti del cast dell’ultima edizione.

“Sono stati loro a scegliere un cast con il quale sono andati avanti 8 mesi – ha detto Elenoire Ferruzzi a Fanpage -. Sì, ci sono stati gesti spregevoli e brutture ma abbiamo prodotto ottimi ascolti. A differenza del cast dell’attuale GF che ha avuto un crollo negli ascolti già dalla seconda puntata. Il nostro cast non era sbagliato. Hanno spinto loro determinate azioni. Incolpato persone e coperto altre”.

Lo sfogo durissimo dell’ex gieffina vip

“Ci sono persone che hanno sbagliato – ha continuato Elenoire -, tipo me, e sono uscite per gesti che potevano essere non presi in considerazione. Altri gesti, anche allucinanti, sono stati coperti. Perché gli interessava che quei concorrenti restassero dentro. Il mio sputo al passaggio di Nikita? Non mi sto giustificando, l’ho fatto. Ma potevano evitare di palesarlo come hanno fatto con altri. C’è gente che ha bestemmiato e non l’hanno mai mostrato perché non volevano far uscire certe persone”.

E poi ancora: “Un disastro a livello lavorativo. Anche dopo, i lavori si sono bloccati. A livello mediatico sono stata massacrata e da parte loro non ho ricevuto alcuna tutela. È stato allucinante. Ancora oggi continuo a perdere lavori. Mi sono trovata in seria difficoltà dopo il programma. Ci sono marchi che non vogliono più associare la mia immagine al loro prodotto. Ho perso più di 70 mila euro”.