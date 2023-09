Pamela Prati e Simone Ferrante stanno insieme? I dubbi del popolo del web si abbattono su questo nuovo amore della showgirl e attrice italiana sbandierato ai giornali di cronaca rosa. I fotografi del settimanale di gossip Chi hanno sorpreso i due in atteggiamenti complici e intimi per le vie della Capitale. “Simone è il suo +1 alle cene e ai party. Lo scorso weekend erano insieme in Umbria”, si legge sulla rivista del Gruppo Mediaset. Lui ha 19 anni ed è un modello casertano. Lavora per un’agenzia di moda e ha diverse conoscenze nel mondo dello spettacolo. Alla luce del recente scandalo Mark Caltagirone, si sono subito scatenati i commenti al vetriolo degli internauti sui social network poiché non credono a questa relazione e parlano di amore fake.

Il 10 settembre scorso Pamela Prati ha ufficializzato il suo nuovo amore su Instagram con questa dedica romantica: “È mio destino amarti e spero tu sia sempre presente perché questa è stata la nostra fortuna. Mi fai impazzire”.

La showgirl sarebbe certa del legame con Simone al punto da sbilanciarsi con una dichiarazione. “Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli e metà, in fondo, è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene”, ha fatto sapere al settimanale Chi.

Il sito di attualità e gossip Dagospia, che smontò e fece a pezzi il suo vecchio amore virtuale con l’inesistente imprenditore Mark Caltagirone, avanza dubbi su questa nuova relazione della concorrente del talent show di Rai 1, Tale e Quale Show. Si legge infatti sul sito diretto da Roberto D’Agostino: “I detrattori parlano di ennesima montatura, stile Mark Caltagirone, ma la 64enne difende la relazione. […] Qualche pazzariella del raccordo anulare però maligna sull’efebico modello”.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati sulla vita pubblica e privata dei personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale. Stay tuned su iGossip.it!