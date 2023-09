Antonio Ricci parla della proposta a Barbara d’Urso dopo l’addio a Mediaset

Antonio Ricci ha parlato della proposta avanzata all’ex conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live Barbara d’Urso dopo l’addio a Mediaset. Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, il famoso autore televisivo ha svelato un aneddoto sull’ex presentatrice di Live – Non è la D’Urso e Grande Fratello. Tra loro c’è un bel rapporto di amicizia.

La proposta di Ricci a Barbara d’Urso

Antonio Ricci ha spiegato: “Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo”.

In merito alla sostituta di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Myrta Merlino, Antonio Ricci ha rivelato: “Non sono ancora riuscito a vederla. Ma non l’ho mai seguita, so solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara d’Urso che sembrava un pilastro di Mediaset”.

Lo sfogo di Barbara d’Urso

Di recente anche l’ex dottoressa Giò si era tolto qualche sassolino dalla scarpa. Al Festival Marateale Barbara d’Urso aveva tirato qualche frecciatina al vetriolo: “Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chiest. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”.

Qualche settimana fa si era espressa sulla questione anche una collega dell’ex presentatrice di Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso. Chi? La presentatrice tv campana Caterina Balivo che aveva toccato l’argomento durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui aveva affermato che “non è stato bello”.

Come andrà a finire tra Barbara d’Urso e Mediaset? Di sicuro sono ai ferri cortissimi!