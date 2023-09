Grande Fratello in caduta libera, ascolti flop: Imma Tataranni torna e stravince

Grande Fratello sempre più in caduta libera. Ascolti tv e share flop per la nuova edizione senza trash e scandali del famoso e popolare reality show di Canale 5 condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Imma Tataranni torna e stravince la serata del lunedì. Trema Mediaset. Non c’è stata proprio partita. La terza stagione della fiction ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’ è partita con il botto: il primo episodio della nuova stagione è stato di gran lunga il programma più seguito della prima serata, con 4.624.000 spettatori e il 27.1% di share.

Al secondo posto, il Grande Fratello su Canale 5 con 2.462.000 spettatori e il 18.2% di share. Terzo piazzamento per ‘I mercenari 3 – The Expendables’ su Italia 1, con 1.140.000 spettatori e il 6.5% di share.

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

Grande Fratello fa flop: esulta l’ex gieffina vip

Diversi telespettatori hanno espresso soddisfazione per questo calo piuttosto massiccio di share per il GF perché sono contrari alla “rivoluzione” anti-trash portata in essere dall’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

Elenoire Ferruzzi si è scatenata come non mai in diretta radiofonica qualche settimana fa a Non Succederà Più: “Il calo di ascolti del Grande Fratello? Bene gli sta. Le persone non vogliono vedere questo perché, checché se ne lamentano, loro vogliono vedere il trash, vogliono vedere i litigi, vogliono vedere le parolacce, vogliono vedere tutte le brutture che hanno asserito di vedere l’anno scorso. Vogliono quello”.

E poi ancora: “Non me ne voglia nessuno, ma il pubblico che segue il Grande Fratello è un pubblico medio basso. Non si può trasformare un reality. Se vogliono vedere un programma culturale le persone guardano Fogar. Il Grande Fratello è quello e offre quello. Se vogliono cambiare le dinamiche non avrà mai successo, è stato fatto e non sta andando bene. E deve andare ancora peggio! Non ho nulla contro i personaggi di quest’anno, alcuni li conosco, Fiordaliso è una mia amica, non c’entrano nulla loro. C’entrano le dinamiche che vogliono far attuare che sono sbagliate”.