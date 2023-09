Arena Suzuki 2023: Haiducii, Blue e Gala mandano in delirio i fan: comunità gay entusiasta

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 è un format musicale condotto dal celebre presentatore tv Amadeus che porta tanta allegria, spensieratezza, emozioni e ricordi indelebili ai telespettatori di mamma Rai. Un bellissimo e coinvolgente programma di cui avevamo tanto bisogno poiché porta in scena la grande musica italiana e internazionale che ha segnato intere generazioni. La seconda serata di Arena Suzuki 2023 ha visto tornare sul palco di Rai 1 Haiducii, i Blue e Gala che hanno letteralmente mandato in delirio l’Arena di Verona, i fan e i telespettatori.

Arena Suzuki in delirio per Haiducii, Blue e Gala

Tra i grandi protagonisti più attesi della seconda puntata del grande show musicale, trasmesso in prime time su Rai 1 mercoledì 27 settembre (in streaming anche su RaiPlay), spiccano sicuramente Haiducii, i Blue e Gala che hanno fatto ballare l’Anfiteatro di Verona e il pubblico a casa con le rispettive hit intergenerazionali con le quali hanno scalato le classifiche di tutta Europa: Dragostea din tei, One love e Freed from desire. Tripudio di energia pura, ricordi indelebili, allegria ed emozioni nel suggestivo e storico tempio della musica.

Dopo essere stata super ospite al Festival di Sanremo 2004 di Simona Ventura, la famosa e amata artista rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, (vincitrice di numerosi dischi d’oro, diamante e platino con la super hit evergreen) è tornata su Rai 1 per esibirsi sulle note dell’iconico brano, coinvolgendo il pubblico e sul finale della sua scatenata ed energica performance anche il padrone di casa, Amadeus.

HAIDUCII! E mi sa che stasera non si dorme davvero…😉😁😍🤩🤣🤣👇👍🔝👏❤️🎶❤️📺#ArenaSuzuki pic.twitter.com/f3RYTNoWWP — Lorenzi Andrea (@LorenziAndrea2) September 27, 2023

La comunità gay, ma non solo, si è prontamente scatenata sui social network, in particolar modo su Twitter, con messaggi di amore e affetto per Haiducii.

HAIDUCII CON DRAGOSTEA DINTEI AAAAA QUANTO LA AMAVO QUESTA HITTONA RUMENA PAZZESCA PER SEMORE FAMOSAAAAA #ArenaSuzuki — DKS2 Somebody🎧❤✨ ✴︎RWRB era❤ (@Raffipaffy) September 27, 2023

Di Haiducii ricordo pure Mne s Toboy Horosho mio Dio i cassettini della memoria — Grana Padam 🏳️‍🌈 (@martina_prados) September 27, 2023

HAIDUCII: BIOGRAFIA, CARRIERA E VITA PRIVATA

Il 2023 è l’anno del grande ritorno in tv di Haiducii. Il 3 giugno scorso ha dato il via al suo International Tour dalla Germania in occasione del Festival anni 90’s/2000 a Geseke, dopo essersi esibita il 7 maggio scorso proprio nel Paese tedesco durante il super show musicale della trasmissione “ZDF-Fernsehgarten 2023 – Episodio 1” del principale canale televisivo tedesco. Il 23 giugno è uscita Troppo Chic, una nuova versione di Dragostea Din Tei con protagoniste Haiducii e Caffellatte. Il brano è stato presentato in televisione dalle due artiste nel corso della terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live trasmessa il 18 luglio in prime time su Italia 1. L’11 agosto è stata rilasciata una nuova versione rinnovata e solista di Dragostea Din Tei per l’etichetta indipendente Lushlife Production. Ieri è tornata protagonista su Rai 1 con il grande super show musicale di Amadeus, Arena Suzuki dai 60 ai 2000.

L’amore per un grande pezzo supera le barriere del tempo ❤️ L’intervista di @emastokholma ad Haiducii nel backstage #RaiRadio2 di #ArenaSuzuki pic.twitter.com/CSDKarKM62 — Rai Radio2 (@RaiRadio2) September 27, 2023

Arena Suzuki dai 60 ai 2000: gli altri cantanti protagonisti

Ospiti speciali di ieri i Kool & The Gang, il gruppo statunitense simbolo del mitico Studio 54 di New York con le hit “Celebration” e “Fresh”. Durante la seconda serata del super show musicale sono saliti sul palco tra gli altri anche Alexia con il medley “Hu la la la – Happy – Summer is crazy” e “Dimmi come”, Lorella Cuccarini con “La notte vola”, Orietta Berti con “Quando l’amore diventa poesia” e “Fin che la barca va” e Ice Mc con “Think about the way” e “It’s A Rainy Day”.

Blue con “A chi mi dice” – Arena Suzuki dai 60 ai 2000 – 27/09/2023 https://t.co/kYVWJbAoxF via @YouTube

ineguagliabili, inimitabili❤️ — emilyano (@emibasta) September 27, 2023

La sfida televisiva di ieri sera è stata vinta da Arena Suzuki con 2.509.000 telespettatori e il 15.8% di share. La terza puntata della serie TV di genere drammatico Maria Corleone ha registrato 2.479.000 spettatori pari al 14.9% di share.

Gala con “Freed from desire” – Arena Suzuki dai 60 ai 2000 – 27/09/2023 https://t.co/nZhIiP8ilM via @YouTube BONAZZA — giuseppe farinella (@radiomane) September 28, 2023

Le tre serate di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, nate da un’idea di Amadeus (per l’occasione alla super consolle come dj con il collega Massimo Alberti), sono un viaggio nel tempo attraverso ricordi memorabili e canzoni simbolo di più generazioni, con gli artisti originali e i loro successi immortali che hanno fatto la storia degli anni ’60 ’70 ’80 ’90 e 2000. Radio 2 è la radio ufficiale. Il format è prodotto da Arcobaleno Tre per Rai.

La prima edizione di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 si è svolta nel 2021 e ha segnato la prima volta di Amadeus alla conduzione sul palco dell’Arena nella sua Verona e il suo ritorno dietro la consolle. Molte canzoni, infatti, sono le stesse che proponeva nelle serate in discoteca all’inizio della sua carriera e poi quando si è fatto strada nel mondo della radio. Dal 2021, ogni edizione è stata un successo di pubblico, con grandi ascolti per ogni puntata.