Giocatori di poker famosi: ecco chi sono i migliori

Il gioco del poker ha da sempre affascinato intere generazioni di giocatori ma anche di semplici appassionati che poi si sono rivelati essere dei veri e propri talenti.

Il fascino ha colpito anche tantissimi personaggi famosi e del mondo dello spettacolo in genere come George Clooney, Pamela Anderson e Paris Hilton. Vediamo nel dettaglio cosa attrae del poker e cosa lo rende un gioco senza tempo.

Il fascino irresistibile del poker

Dal 1800 ad oggi, ne hanno fatta di strada le carte francesi, rimbalzando da un tavolo verde ad un altro, acquisendo sempre più credibilità e potenza. Quello del poker era forse un destino già scritto, con una storia che ha viaggiato su navi e per mari e che si è diffusa a macchia d’olio, raccogliendo sempre più consensi.

Le origini sono state da sempre discusse e controverse con gli storici del gioco divisi sul paese natale. Qualcuno suggerisce che sia nato in Germania, qualche altro in Italia ed altri ancora in America.

Pur muovendosi nel mistero delle origini, quello che è certo è che il poker esistesse già negli anni 30 del 1800, almeno negli Stati Uniti d’America, dove si giocava con un mazzo di carte ridotto e con solo i punti: coppia, tris, full e poker. Solo dopo circa 50 anni sono comparsi scala e colore, segno di un’evoluzione che è significato successo e voglia di conoscere a fondo l’intima anima di questo gioco.

Ciò che lo rende maggiormente un gioco di successo è il suo essere una vera e propria disciplina mentale che mette in gioco non solo il caso ma anche delle strategie della mente.

Una sfida intrigante che attrae come un magnete, diversi tipi di giocatori, in tutto il mondo. Ciò che piace è la sua adattabilità non solo ai tempi e quindi la capacità di seguire lo sviluppo tecnologico ma anche alle persone. Le sue numerose varianti e specialità, ognuna con le sue regole e le sue strategie, lo rende davvero un gioco per tutti. Che si tratti del Texas Hold’em, la sua variante più conosciuta, o del Seven Card Stud, o dell’Omaha, il poker miete successo sui tavoli e in rete, perché offre un’esperienza di gioco entusiasmante e ricca.

Tra sfida e passione, il ruolo del poker

L’elemento determinante per la riuscita di qualsiasi cosa è la passione. La passione muove e smuove il mondo e lo stesso vale per il poker che coinvolge ed avvolge in nuove sfide e situazioni sempre diverse.

Proprio per la sua potenza, riesce ad arrivare a chiunque e non stupisce che, tra gli amanti del poker, ci siano anche personaggi che hanno conquistato il grande schermo. Cosa attrae questi personaggi?

Sicuramente l’aspetto più attraente del poker è la sua dose di competitività e di sfida che il gioco presenta.

Per molte celebrità infatti il poker rappresenta un’opportunità per sfidare in primis se stessi e poi gli altri.

Perché un gioco di carte dovrebbe essere una sfida contro se stessi? Sicuramente perché con il suo sviluppo è tramontata l’idea del gioco figlio della sola fortuna.

Il poker è il gioco della strategia, dello studio delle probabilità ma anche della possibilità di mantenere nervi saldi, lavorando sulle proprie emozioni e leggendo il gioco degli avversari. In questo senso a farla da padrona è l’empatia. Empatizzare vuol dire comprendere quali possano essere i sentimenti dell’avversario o le sue prossime mosse. Dalla velocità con cui risponde, dalle carte che gioca, si può comprendere quale sia l’indirizzo del suo gioco e prevederne le intenzioni. Tutto questo rende l’ambiente altamente competitivo e aggiunge al gioco il brivido della sfida ma anche del dover dimostrare le proprie capacità al tavolo misurandosi con giocatori professionisti.

Per molti il poker è anche una forma di intrattenimento che permette alle persone di socializzare intorno al tavolo e condividere momenti divertenti.

L’ascesa di un mito intramontabile: il poker online

Quando Charles Darwin ci presentava le sue tesi sull’evoluzione della specie, ci diceva che a sopravvivere non è mai la specie più forte ma quella più capace di adattarsi. Lo stesso è valso per il poker che deve, senza dubbio, parte del suo successo al fatto che, con l’avvento di internet e lo sviluppo della tecnologia, è riuscito a prendere piede anche sulla rete.

Questa piattaforma si distingue per offrire ai giocatori esperienze uniche e coinvolgenti ma anche del tutto nuove ed all’avanguardia. Un esempio concreto sono i tornei di Mystery Bounty in cui l’effetto sorpresa aumenta le aspettative e la suspence dei giocatori o i tornei Cards Strike. Questi ultimi sono pensati un po’ come il bingo e si possono vincere premi molto importanti.

Non stupisce che molti personaggi famosi si dedichino nel tempo libero al poker online. E’ un gioco che piace e che seduce e che fa mettere in campo tante emozioni diverse tutte speciali per gli amanti del gioco. Il poker ti trasporta in un intricato ballo di strategia in cui si danza con tecniche anche a carattere psicologico che serve ad aumentare la complessità ed il fascino dello stare intorno al tavolo verde.

Oggi sono tantissimi i siti che offrono la possibilità di giocare a poker ma nel mercato italiano solo uno è da considerarsi il migliore. Questo operatore ha sviluppato innovativi metodi di gioco applicabili all’Omaha Poker ed il Texas Holdem, ma anche veri e propri giochi come il Poker Blast e lo Snap Poker. Questo ha portato al successo le loro proposte di gioco, rendendo il loro poker online il più amato tra i giocatori.

Sfide mentali e celebrità

Considerato quanto sia complesso ed affascinante il mondo del poker, non stupisce che siano tantissime le celebrità che amano il gioco online.

Molti di loro hanno serenamente ammesso di dedicare molto tempo alla pratica di questa disciplina per la facilità con cui si gioca online, comodamente seduti sul divano di casa propria. Ad alcuni di loro siamo già abituati: Rafa Nadal, il re dei Rolland Garros, CR7, Totti e Neymar, sono solo alcuni degli sportivi più conosciuti che amano i tavoli verdi. Oltre questi, anche diversi attori si dilettano in tornei a perdifiato come George Clooney e Matt Damon.

Un segnale significativo di gradevolezza arriva anche dalle quote rosa. Fino a qualche tempo fa immaginare una donna intorno al tavolo era abbastanza bizzarro. Soprattutto grazie al poker online queste differenze sono assolutamente livellate e le donne sono ormai una parte integrante di tutto il sistema poker.

Jennifer Lopez tra una hit ed un’altra, ama mettersi in gioco con le carte francesi ed insieme a lei anche Paris Hilton e Pamela Anderson, volti notissimi dello spettacolo e delle scene mondiali.

Il bello del gioco del poker, specie se giocato è online è la possibilità di essere tutti sullo stesso livello senza ruoli e senza distinzioni se non quelle dettate solo dalla propria bravura. Forse anche per questo è ormai una disciplina molto praticata, perché conserva ancora il valore del merito.

Conclusioni

Come è ormai noto, nell’era degli influencer e dei social network, i personaggi famosi fanno le mode o comunque le orientano. Questo funziona quando si vuole lanciare un nuovo prodotto sul mercato: accaparrarsi la benevolenza del VIP più influente può servire ad avere una maggiore riuscita nelle vendite. Nel caso del poker il processo è stato praticamente inverso: gli stessi VIP si sotto lasciati trascinare dal fascino di questo gioco che è capace di coniugare fortuna ed abilità mentali e di trascinare in un mondo completamente nuovo fatto di colpi di scena e di talento. Il poker esprime oggi tutto il suo fascino irresistibile grazie al fatto che, attraverso il gioco online, è arrivato in praticamente tutte le case ed ha dato a chiunque la possibilità di mettersi alla prova. Oggi i talenti del poker sono spesso sconosciuti e vengono allo scoperto dopo vittorie importanti nei migliori tornei online. Per questo anche molti VIP si sono lasciati trascinare dal fascino del gioco senza fare mistero della loro voglia di mettersi alla prova, sfidandosi e sfidando avversari temibili attorno ai tavoli verdi virtuali.