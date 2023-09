“Sono stato il peggior concorrente del Grande Fratello”, la rivelazione clamorosa dell’ex gieffino a Casa SDL.

Il famoso, longevo e chiacchierato reality show della televisione italiana, il Grande Fratello, è sempre al centro delle polemiche. L’ultima edizione del Grande Fratello Vip era finita nel mirino dell’amministratore delegato e vice presidente esecutivo di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi per l’eccesso di trash, bestemmie e bullismo.

Anche lo stesso conduttore del programma tv, Alfonso Signorini, aveva fatto mea culpa a Verissimo qualche settimana fa: “Le critiche dell’anno scorso erano fondate, purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso”.

E poi ancora: “E devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta ‘risultate respingenti che quando vi guardo cambio canale’, un conduttore che dice una cosa del genere! Però era quello che pensavo. Anche l’azienda ha esposto le sue perplessità. Erano critiche giuste. Si è dato troppo spago alla volgarità espressiva e negli atteggiamenti. Questa è stata colpa nostra, ci metto io la faccia, mi scuso. Occorreva prendere le distanze da tutto questo“.

Dichiarazioni forti che avevano attirato le critiche di diversi ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, tra cui Elenoire Ferruzzi che ha espresso piena soddisfazione per il crollo degli ascolti tv e share di questa edizione del Grande Fratello. Ora però a parlare è un altro ex gieffino, ma del GF Vip 5.

Il mea culpa di un ex concorrente del GF Vip 5

Reduce dal disco d’oro ottenuto questa estate, l’ex tronista di Uomini e Donne e deejay Andrea Zelletta ha rilasciato un’intervista a Casa SDL, il nuovo talk condotto da Gabriele Parpiglia e Giovanna Abate, in cui è tornato a parlare della sua lunga e intensa esperienza al Grande Fratello Vip quando fu soprannominato da alcuni internauti e non solo come “comodino”.

Il dj ha affermato: “Sono stato il peggior concorrente del Grande Fratello, sono la peggior persona su cui fare gossip. Sono arrivato in finale? Eh pensa come stavano inguaiati gli altri! Ci sono tante dinamiche, c’è chi fa dinamiche dentro e anima la Casa, chi fa casino, chi non fa casino, chi si comporta bene”.

La nuova vita dell’ex gieffino

L’ex concorrente del GF Vip 5 Andrea Zelletta ha spiegato: “Veramente penso di essere la persona che fa meno gossip, meno chiacchiere. Io sono proprio tranquillo. Mi faccio i ca**i miei! Non me ne frega niente. Penso al mio orticello”. L’ex gieffino vip ha poi parlato della nuova paternità e della sua nuova vita.

L’ex gieffino vip Andrea Zelletta ha asserito: “La bimba? Mi vengono i brividi solo a pensarci. È stata una boccata D’Amore veramente incredibile. Non eravamo pronti, non sapevamo come sarebbe stato, ci ha stravolto la vita! Una femminuccia capirai io sono uscito pazzo! Sono scemo della mia Ginevra. Adesso che ha due mesi e inizia a farmi i primi sorrisini è come se avessi vinto 45 dischi di platino”.