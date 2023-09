Tiziano Ferro e Victor Allen separati: svelati i motivi del divorzio

Tiziano Ferro e Victor Allen si sono separati ufficialmente poche settimane fa come svelato dallo stesso celebre cantante italiano in un lungo post condiviso con i suoi followers di Instagram. Le pratiche per il divorzio sono state già avviate. Per l’ex coppia gay è un momento molto delicato in cui tutta l’attenzione è rivolta ai loro due figli che non possono tornare in Italia poiché non hanno il passaporto. Nel frattempo il famoso e amato artista italiano è stato costretto a cancellare i concerti e le presentazioni del suo primo romanzo. Ora il settimanale Oggi ha svelato i motivi del divorzio.

In molti si domandano sui social: perché Tiziano Ferro e Victor Allen si sono separati? Che cosa è successo? Perché sono giunti a questa decisione così drastica e finale?

Ora il famoso cantante italiano dovrà passare molto tempo in USA a occuparsi delle pratiche e dei figli.

“È mistero sulle ragioni del divorzio tra Tiziano Ferro e Victor Allen annunciato dallo stesso cantante via social – si legge sulla nota rivista – Ma secondo quanto risulta a Oggi, la crisi con l’imprenditore americano (Allen è proprietario di un’agenzia di marketing) sarebbe iniziata già molto tempo fa”.

Si continua a leggere: “Persone vicine alla coppia parlano di scontro tra culture e di inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti. L’arrivo lo scorso anno dei loro due figli, Margherita e Andreas (nella foto con i genitori), ha poi acuito le crepe invece che appianarle”.

Infine si legge su Oggi: “Ferro sta vivendo con grande dolore il momento. C’è inoltre l’amarezza nella difficoltà di portare in Italia i bambini (per ragioni sia anagrafiche, sono ancora piccoli, sia legali). Tiziano ha sempre provato nostalgia per il suo Paese, nel quale spera di tornare a vivere una volta superato l’empasse”.