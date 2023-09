Valentino Garavani riceve l’Outstanding Achievement Fashion Award

Valentino Garavani riceverà l’Outstanding Achievement Fashion Award in occasione degli ambiti Fashion Awards 2023. Il grande evento di moda si terrà lunedì 4 dicembre alla Royal Albert Hall di Londra. Lo rivela il British Fashion Council (Bfc).

I Fashion Awards, organizzati dal Bfc, sono la principale raccolta fondi per la Bfc Foundation e celebrano il ruolo della moda all’incrocio tra cultura e intrattenimento, mettendo in luce il talento creativo e raccontando le storie dell’anno nella moda.

Valentino è universalmente ammirato per le sue raffinate creazioni couture e per gli abiti da red carpet. Nel corso dei suoi quasi 50 anni come designer, Valentino ha costruito abiti per star del cinema, regine e principesse e personaggi femminili del jet set internazionale.

Nel 1960, Valentino ha co-fondato a Roma la sua omonima maison con Giancarlo Giammetti. Dalla sua collezione di debutto nel 1962, i disegni di Valentino che presentano colori audaci, tessuti lussuosi e innovativi, ricami intricati, drappeggi magistrali e maestria impeccabile, hanno affascinato l’élite della moda. Dal suo ritiro nel 2008, l’eredità di Valentino continua a vivere attraverso il suo marchio di lusso.

“È un grande onore per me – commenta il maestro – ricevere l’Outstanding Achievement Award. Nel corso degli anni ho avuto la fortuna di testimoniare il potere trasformativo della moda e sono incredibilmente grato per le opportunità che ho avuto. Essere onorato a Londra, una delle mie città più amate, rende questa importante occasione ancora più speciale. Spero di continuare a ispirare le future generazioni di designer a sfidare le norme convenzionali e abbracciare con tutto il cuore l’innovazione, la bellezza e il glamour”.

“Siamo entusiasti di consegnare a Valentino – aggiunge Caroline Rush, chief executive Bfc – l’Outstanding Achievement Award per il suo approccio rivoluzionario e la sua ricerca di spingersi oltre i confini durante la sua lunga carriera. Valentino è un vero visionario la cui creatività illimitata, design innovativi e dedizione all’artigianato hanno rivoluzionato l’industria della moda e ispirato generazioni di designer”.