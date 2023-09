Asia Nuccetelli lancia una stoccata agli autori del GF Vip: “Costretta a litigare con Giulia De Lellis”

Asia Nuccetelli ha lanciato una stoccata agli autori del Grande Fratello Vip nel corso di una recente intervista in cui è tornata a parlare della sua esperienza come ex concorrente della prima edizione Vip del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5. La figlia dell’ex showgirl di Non è la Rai Antonella Mosetti e Alex Nuccetelli si è tolta qualche sassolino dalla scarpa poiché all’epoca si scontrò con Giulia De Lellis in diretta televisiva poiché si era avvicinata “troppo” all’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino vip Andrea Damante durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

Da oltre due anni il mondo del trash e del gossip non fanno più per Asia Nuccetelli. Ora a Fanpage ha svelato un aneddoto sulla sua esperienza al GF Vip 1: “Ero solo una ragazzina e sono entrata in un circolo vizioso. Volevano a tutti i costi creare quella dinamica del triangolo [con Andrea Damante e Giulia De Lellis, ndr], quando io non avevo fatto nulla di male. Volevo solo fare amicizia con i concorrenti e avevo lo stesso atteggiamento con tutti”.

Ha poi sottolineato: “Aggiungo che in 27 anni, non ho mai avuto a che fare con un ragazzo fidanzato o sposato. Ho un’unica regola: non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Subii una forte discriminazione mediatica. Ho sofferto veramente tanto. Ho avuto problemi emotivi dovuti al mondo della televisione. Venivo fatta passare per la persona che non ero. Forse sono entrata in quel mondo in un’età troppo giovane. E poi ancora oggi vengo costantemente paragonata ai miei genitori che sono molto diversi da me”.

E poi ancora: “Fondamentalmente con Giulia De Lellis non ho mai litigato. O meglio, ci siamo trovate costrette a litigare per questo teatrino che avevano montato. A 20 anni non sapevo neanche come comportarmi in una situazione del genere. Oggi direi: “Alt, gli autori stanno montando tutto questo teatrino”. Rimpiango di aver fatto il Grande Fratello in quel modo. Non mi hanno dato la possibilità di essere me stessa, ma quello che volevano loro. Odio le ingiustizie e quella è stata un’ingiustizia al 100%. Prendersi le critiche senza avere fatto niente, credimi, fa ancora più male”.

Non ha risparmiato critiche neanche nei confronti della conduttrice del GF Vip 1, Ilary Blasi: “Lei conduceva l’edizione del Grande Fratello Vip a cui ho partecipato. Avrebbe potuto gestire meglio il mio caso, evitando di mettere alla gogna una ragazzina su fatti non reali. Immagino sapesse che era tutto un teatrino messo su, poteva placare gli animi e invece ha preferito non farlo. Solo questo posso dire. Non ho alcun rapporto con lei, non la conosco”.

Oggi Asia è felicemente fidanzata. Convive da quattro anni con il suo compagno Luigi Del Prete, conosciuto diversi anni fa nel mondo dell’equitazione.