Haiducii dopo Arena Suzuki dai 60 ai 2000: “Emozione infinita e felicità incredibile”

Haiducii è tornata in tv su Rai 1 mercoledì scorso in occasione della seconda serata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, portando sul palco tanta energia, grinta e passione con l’iconica super hit evergreen Dragostea Din Tei. Ha ricevuto tantissimi commenti positivi e complimenti sui social network, da Facebook a Instagram fino a Tik Tok (ma non solo), da fan, amici e colleghi per la sua bellissima e coinvolgente performance musicale che ha coinvolto anche il padrone di casa, il celebre conduttore tv e deejay Amadeus. Un vero e proprio tripudio di energia pura, ricordi indelebili, allegria ed emozioni nel suggestivo e storico tempio della musica.

Haiducii commenta il suo ritorno su Rai 1

Il 2023 è l’anno del grande ritorno in tv di Haiducii. Il 3 giugno scorso ha dato il via al suo International Tour dalla Germania in occasione del Festival anni 90’s/2000 a Geseke, dopo essersi esibita il 7 maggio scorso proprio nel Paese tedesco durante il super show musicale della trasmissione “ZDF-Fernsehgarten 2023 – Episodio 1” del principale canale televisivo tedesco.

Il 23 giugno è uscita Troppo Chic, una nuova versione di Dragostea Din Tei con protagoniste Haiducii e Caffellatte. Il brano è stato presentato in televisione dalle due artiste nel corso della terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live trasmessa il 18 luglio in prime time su Italia 1.

L’11 agosto è stata rilasciata una nuova versione rinnovata e solista di Dragostea Din Tei per l’etichetta indipendente Lushlife Production. Mercoledì scorso è tornata protagonista su Rai 1 con il grande super show musicale di Amadeus, Arena Suzuki dai 60 ai 2000.

Una delle protagoniste principali e più attese della seconda serata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, Haiducii, ha condiviso le sue emozioni e ricordi con i suoi fan mediante un lungo post condiviso sulle sue pagine social.

La famosa e popolare artista rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, ha esordito così: “È passata qualche ora da quando è andata in onda la mia esibizione di Arena Suzuki su Rai 1. Penso e ripenso a cosa hanno rappresentato per me i 5 minuti vissuti davanti a una platea meravigliosa, nel tempio della musica dove i leoni eravamo noi artisti”.

Ha poi continuato: “Ebbene sì, dietro il mio sorriso si nascondeva un’emozione infinita, una felicità che posso paragonare solo alla mia partecipazione al Festival di Sanremo dove sono stata ospite internazionale nel 2004, ma anche una paura e consapevolezza della donna che sono diventata oggi, dell’artista che ha vissuto nel frattempo anni di musica, cadute e ripartenze. Dietro a quei 5 minuti incredibili ci sono digiuni intermittenti per rimettermi in forma, durante i quali mio marito (per farmi compagnia) rischiava di dimagrire troppo e io no, ma il matrimonio è anche questo. Tanto sport e meditazione, studio e tanto, tanto amore”.

E poi ancora: “Mi sono rivista in un’intervista per il Tg Arena super carica anche tanto (avevo appena finito di provare). Ho ascoltato la mia intervista con la bella Ema Stokholma, l’intervista in cui parlavo della mia partecipazione ‘soltanto a Sanremo’ che è stato frainteso, ma questo fa parte del gioco, l’emozione era troppa, avevo appena finito la mia esibizione. Poi ricordiamoci sempre che sono una romena che parla un pochino di russo e italiano, spesso ho una confusione incredibile che solo mio marito riesce ad ordinare”.

E poi ancora: “Sentire l’eco della lingua romena tra le mura antiche romane è stato come l’incontro tra i daci e romani in una bella domenica davanti a tanto buon cibo, noi popolo romeno che portiamo il nome della Romania in onore della bella e immortale Roma. Insomma mentre scrivo sento ancora un’energia incredibile che mi rende estremamente sensibile, sommersa da un’ emozione infinita come quella vissuta all’Arena di Verona. Quando sono scesa per salutare il pubblico mi sono resa conto di quanti fossero e mi sono sentita piccola quanto una formica in un campo di grano. Quando ebbi l’idea di salutare Amadeus e Massimo Alberti salendo su in consolle, mi sembrava di essere sulla luna per uno spettacolo in Paradiso”.

Per poi concludere: “Insomma l’Aarena provvoca emozioni che poche volte si provano nella vita e per questo voglio ringraziare in primis mio marito che lavora ininterrottamente al progetto Haiducii, a mio figlio Dr Aesthetic Franco, alla sua bellissima famiglia e a tutta la nostra equipe fantastica. Chiudo questo piccolo racconto immaginandomi la bambina che sognava di diventare un’artista, cantando sul dondolo davanti al palazzo in Drumul Taberei e la donna che oggi si è portata quella bambina per cantare insieme, davanti a una platea memorabile.

Viva la musica e l’amore tra i popoli”.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 seconda serata: gli altri cantanti

Ospiti speciali della seconda serata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000 i Kool & The Gang, il gruppo statunitense simbolo del mitico Studio 54 di New York con le hit “Celebration” e “Fresh”. Durante la seconda serata del super show musicale sono saliti sul palco tra gli altri anche i Blue con “One love” e “A chi mi dice”, Gala con “Freed from desire”, Alexia con il medley “Hu la la la – Happy – Summer is crazy” e “Dimmi come”, Lorella Cuccarini con “La notte vola”, Orietta Berti con “Quando l’amore diventa poesia” e “Fin che la barca va” e Ice Mc con “Think about the way” e “It’s A Rainy Day”.

La sfida televisiva di mercoledì scorso è stata vinta da Arena Suzuki con 2.509.000 telespettatori e il 15.8% di share. La terza puntata della serie TV di genere drammatico Maria Corleone ha registrato 2.479.000 spettatori pari al 14.9% di share.