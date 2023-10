Fedez ricoverato in ospedale per un’emorragia interna

Fedez è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Milano a causa di un’emorragia interna. Momenti di apprensione per parenti e fan del celebre, amatissimo e seguitissimo rapper, produttore discografico e personaggio tv. L’ex giudice di X Factor ha realizzato alcune storie su Instagram in cui ha rivelato di aver avuto un’emorragia interna a causa di due ulcere. Le sue parole hanno commosso davvero tutti.

Fedez ricoverato per emorragia interna: le sue parole

Il popolare e famoso cantante Federico Leonardo Lucia ha dichiarato: “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandato perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio”.

Il noto rapper e produttore discografico Fedez ha poi ringraziato il personale sanitario. “Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”. La moglie dell’artista, la potente e influente fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni, ha condiviso una storia con un cuore rosso sul suo profilo Instagram.

Fedez ricoverato in ospedale: largo spazio in tv

Venerdì scorso ne hanno parlato anche a Pomeriggio 5, dove l’inviata di Myrta Merlino ha dichiarato: “Possiamo dirvi che sarebbe stato ricoverato d’urgenza a causa di un’ulcera gastrica. Come sta Fedez? Il cantante ci hanno detto che sta meglio, sta bene. Non ci confermano però al San Raffaele la sua presenza, questo ovviamente per questioni di privacy. Ma ripeto che a quello che ci risulta sta bene e pare che continuino i controlli”.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale. Stay tuned su iGossip.it!