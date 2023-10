Sfilata FW 2004/05 a Parigi: grande omaggio a Vivienne Westwood, la compianta stilista e attivista britannica. Andreas Kronthaler, vedovo della celebre fashion designer, ha voluto rileggere e mandare in pedana i capi che aveva realizzato con la sua iconica consorte riscuotendo grande successo di critica.

“No – ha spiegato il vedovo di Vivienne Westwood – non è una retrospettiva. Ho organizzato e numerato il guardaroba personale di Vivienne, gli abiti che abbiamo fatto assieme. Rivisitati. Rielaborati. I capi della collezione escono nell’ordine in cui li ho presi e numerati, a partire da un cappello. Dove ne ho sentito l’esigenza ho cambiato, oppure ho aggiunto, ho tolto. Amavo il modo in cui si vestiva. Sempre all’opposto di chiunque altro”.

E poi ancora: “Indossava le cose fino a consumarle. Come il suo completo in velluto a coste, che ha portato costantemente per oltre vent’anni. Era una grande rammendatrice, non ha mai sprecato nulla. Aveva capito come ottenere il massimo da se stessa. Il suo pensiero era sempre altrove, in qualche posto eccitante, era questo che la rendeva così attraente. Aveva un rapporto davvero speciale col tempo, sapeva veramente viaggiare con la sua mente”.

Ha poi concluso il suo discorso con queste bellissime parole: “Le devo così tanto”.

In ordine di apparizione, tra i look sfilano l’ Inferno Jacket, sfilata FW 2004/05, pantaloni in cotone rigato abbinati alla classica camicia button down in twill. La Cosmopolitan Jacket, Tied to the Mast, SS 1998, una minigonna in lino a quadri e una orgyvest in jersey di cotone.

Belladonna Shirt and Skirt in georgette di seta con paillettes, collezione Propaganda FW 2005/06. Saint Honore T-shirt in jersey di cotone, indossata con la Vivienne vest in maglia di cotone e la Ines knit skirt. Wilma Dress in jacquard di seta, FW 2029/10.

Frida Cape in lino dalla Everything is Connected SS 2014, indossata con la button shirt in twill di e una gonna in rete.In pedana anche il Baccarat Dress in shantung di seta stampato, della sfilata Le Flou Taille FW 2003/04; il Baroness Dress in seta e cotone, della collezione Blue Sky SS 2004. Il Backgammon Dress in taffetà di seta, della collezione FW 2003/04.