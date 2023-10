Enigma età su Haiducii: “Non ho 46 anni, ma 52”

L’enigma età sulla famosa e popolare artista rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, è tornato in auge nuovamente in queste ultime settimane in seguito alla sua partecipazione alla seconda serata di Arena Suzuki dai 60 ai 200o su Rai 1. Sul web si è subito scatenato il gossip e la domanda “Quanti anni ha Haiducii?” è diventata virale sui motori di ricerca. Come spesso accade per diversi personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale, le informazioni non sono sempre corrette sulla più importante e potente enciclopedia mondiale della Rete: Wikipedia. Lo stesso dicasi per la star internazionale di Dragostea Din Tei.

Su Wikipedia come d’altronde su tanti siti, giornali e testate giornalistiche non viene riportata correttamente l’età di Haiducii. Non ha 46 anni, ma 52 poiché è nata il 14 giugno 1971. L’ha rivelato indirettamente la stessa artista in alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa in vista del lancio della nuova versione future rave di Dragostea Din Tei. 52 anni portati in splendida forma con un fisico da fare invidia alle 20enni!

HAIDUCII: BIOGRAFIA, CARRIERA E VITA PRIVATA

La cantante di Respira, Nara nara na na (Mne s toboj choroso) e Troppo Chic (Dragostea Din Tei) ha dichiarato: «La musica è energia e vibrazione, poiché riesce ad entrare nel tuo corpo senza chiederti l’età. Pompa il cuore a mille per chi la fa e per chi l’ascolta. La musica è un dono come anche la nostra età. Nel mio caso sono 52 anni e scrivo, interpreto e faccio musica sempre con passione e grinta. Quando ho cantato per la prima volta Dragostea Din Tei avevo 33 anni, ero già energica e travolgente per conto mio, forse però ero più attenta a non disturbare o meglio più pacata di oggi sul palco. Oggi dopo vent’anni con la maturità che mi ritrovo e l’esperienza di centinaia di live svolti in ogni parte del mondo, credo di avere più grinta oggi che a 30 anni».

Haiducii protagonista della seconda serata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000

Il 2023 è l’anno del grande ritorno in tv di Haiducii. Il 3 giugno scorso ha dato il via al suo International Tour dalla Germania in occasione del Festival anni 90’s/2000 a Geseke, dopo essersi esibita il 7 maggio scorso proprio nel Paese tedesco durante il super show musicale della trasmissione “ZDF-Fernsehgarten 2023 – Episodio 1” del principale canale televisivo tedesco.

Il 23 giugno è uscita Troppo Chic, una nuova versione di Dragostea Din Tei con protagoniste Haiducii e Caffellatte. Il brano è stato presentato in televisione dalle due artiste nel corso della terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live trasmessa il 18 luglio in prime time su Italia 1.

L’11 agosto è stata rilasciata una nuova versione rinnovata e solista di Dragostea Din Tei per l’etichetta indipendente Lushlife Production. Mercoledì scorso è tornata protagonista su Rai 1 con il grande super show musicale di Amadeus, Arena Suzuki dai 60 ai 2000.

Una delle protagoniste principali e più attese della seconda serata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, Haiducii, ha condiviso le sue emozioni e ricordi con i suoi fan mediante un lungo post condiviso sulle sue pagine social.

La famosa e popolare artista rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, ha esordito così: “È passata qualche ora da quando è andata in onda la mia esibizione di Arena Suzuki su Rai 1. Penso e ripenso a cosa hanno rappresentato per me i 5 minuti vissuti davanti a una platea meravigliosa, nel tempio della musica dove i leoni eravamo noi artisti”.

Ha poi continuato: "Ebbene sì, dietro il mio sorriso si nascondeva un'emozione infinita, una felicità che posso paragonare solo alla mia partecipazione al Festival di Sanremo dove sono stata ospite internazionale nel 2004, ma anche una paura e consapevolezza della donna che sono diventata oggi, dell'artista che ha vissuto nel frattempo anni di musica, cadute e ripartenze. Dietro a quei 5 minuti incredibili ci sono digiuni intermittenti per rimettermi in forma, durante i quali mio marito (per farmi compagnia) rischiava di dimagrire troppo e io no, ma il matrimonio è anche questo. Tanto sport e meditazione, studio e tanto, tanto amore […]". HAIDUCII E MIKY FALCICCHIO FESTEGGIANO IL PRIMO ANNO DI MATRIMONIO Per poi concludere: "Insomma l'Aarena provvoca emozioni che poche volte si provano nella vita e per questo voglio ringraziare in primis mio marito che lavora ininterrottamente al progetto Haiducii, a mio figlio Dr Aesthetic Franco, alla sua bellissima famiglia e a tutta la nostra equipe fantastica. Chiudo questo piccolo racconto immaginandomi la bambina che sognava di diventare un'artista, cantando sul dondolo davanti al palazzo in Drumul Taberei e la donna che oggi si è portata quella bambina per cantare insieme, davanti a una platea memorabile.

Viva la musica e l’amore tra i popoli”.