Claudio Sona scartato dai reality show: svelato il motivo

Claudio Sona è uno dei nomi sempre presente nella lista dei probabili concorrenti dell’Isola dei famosi e del Grande Fratello, ma alla fine viene scartato. Dopo la fine burrascosa della sua precedente love story con Mario Serpa, l’ex tronista del trono gay di Uomini e Donne è felicemente fidanzato da quasi 4 anni con il personal trainer Nicholas Cornia. Convivono e sono innamoratissimi. Formano una delle coppie gay più belle e sensuali del jet set italiano.

Claudio Sona e i reality show

L’ex tronista del trono gay ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Casa SDL in cui ha parlato del perché non è mai stato scelto come concorrente né al Grande Fratello né a L’Isola dei Famosi.

“Tutti gli anni, appena esce il probabile cast del Grande Fratello, il mio nome ne fa parte – ha detto Claudio -. Appena a dicembre comincia il toto nomi per L’Isola dei Famosi, il mio nome ne fa parte. Questo accade da sette anni. Dico la verità, casting per il Grande Fratello ne ho fatto uno ed uno per l’Isola, non è che tutti gli anni vado a fare i casting, forse mi hanno proposto. Di casting veri ne ho fatti due e non so come mai esca sempre questa notizia”.

Il bellissimo modello, influencer e personaggio gay ha poi aggiunto: “Quando si deve costruire un reality si pensa alle dinamiche e forse costruirle su una persona gay già fidanzata e boh, con una vita normale senza niente di eclatante alle spalle, è difficile inserirlo in un contesto così. Questa è la giustificazione che mi sono dato ma non so in realtà cosa ci sia dietro. Ad oggi accetterei di fare un reality ma non ne sono sicuro al 100%. L’Isola mi piacerebbe farla più del Grande Fratello, che mi metterebbe un po’ di timore. Stare fermo 24 ore…non lo so. L’unica cosa che mi spaventa dell’Isola è il cibo“.

Claudio Sona e i rapporti attuali con Mario Serpa

Sona è poi tornato a parlare della sua precedente e chiacchieratissima love story con Mario Serpa: “Con lui è finita male, malissimo. Non sono rimasto in nessun rapporto. Appena siamo usciti non ci siamo più rivolti la parola, sono sei anni che non ci sentiamo!“.