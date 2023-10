Che fine ha fatto Moreno Donadoni di Amici di Maria De Filippi? Il rapper è scomparso da un po’ di anni dal mondo della tv. Perché? Che cosa è successo? Dopo aver partecipato come naufrago vip all’Isola dei famosi non si è più visto in televisione. Come mai? L’artista ne ha parlato durante un’intervista rilasciata pochissimi giorni fa alla WebTv di SDL. Ecco cosa ha rivelato!

Il vincitore del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi era a un passo dalla partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip 6.

Moreno ha spiegato: “Volevo fare quello che mi piaceva, ho cercato di distinguermi, di rappare come voglio con un atteggiamento da freestyler. Ho firmato per una squadra di hockey su ghiaccio che fanno uno spettacolo e io divento il rapper della squadra. Ho realizzato un gingle per loro, la mia hit estiva me la gioco d’inverno. Se questo pezzo non l’avessi lavorato con loro lo avrei voluto farlo sentire a Sanremo. Se lavoro bene questo inverno e questa estate l’anno prossimo ci provo”.

Ha poi sottolineato: “La cosa bella e brutta di questo lavoro è la montagna russa. Io che sono stato considerato un ‘bambino d’oro’ ho veramente vissuto tante emozioni che ripenso con piacere. Ho suonato negli stadi, ho conosciuto il papa, ho cantato sigle per la Disney, un libro. Ho fatto tante cose concentrate in poco tempo che forse non mi sono goduto. E’ stato difficile da gestire e soprattutto piacere al mondo del rap da cui provenivo e invece mi ero affacciato alle famiglie, a un altro mondo nuovo anche per me”.

Non potevano mancare alcuni riferimenti ad altri artisti emersi grazie al talent show di Maria De Filippi, Amici. Moreno ha asserito: “Ho conosciuto Emma, Alessandra e Annalisa e penso che l’exploit più forte dell’ultimo periodo lo ha avuto Annalisa e se l’è meritato. Già ai tempi di Amici era la secchiona, così tanto brava e perfetta che quasi non poteva vincere. Nell’ultimo periodo, dopo tanto lavoro, ha sfornato una hit dopo l’altra e direi che è quella più in forma ma sono sempre un trio fortissimo”.

