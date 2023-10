Fedez dimesso dall’ospedale: “Senza i donatori di sangue non ci sarei”

Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dopo otto giorni di ricovero per due ulcere e dove ha ricevuto tre trasfusioni di sangue, ed è tornato a casa per la gioia e l’entusiasmo di sua moglie Chiara Ferragni, dei suoi famigliari, amici e fan. All’uscita dal nosocomio milanese, il celebre rapper e produttore discografico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti e ai fotoreporter presenti all’esterno dell’ospedale.

Fedez torna a casa: le sue prime dichiarazioni alla stampa

Il popolare e famoso cantante Federico Leonardo Lucia ha dichiarato alla stampa: “Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”.

Lo ha detto ai giornalisti Fedez uscendo, con accanto la moglie Chiara Ferragni, dall’ospedale lombardo. “Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo ma sto bene grazie”, ha aggiunto. Poco prima di salire sul van e tornare a casa il noto rapper e produttore discografico Fedez si è rivolto verso i giornalisti aggiungendo un ringraziamento per Chiara: “Ringrazio mia moglie che mi è stata sempre vicina”.

Il ricovero di Fedez

Il famoso e popolare cantante era stato ricoverato a causa di un’emorragia interna il 28 settembre nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica del Fatebenefratelli di Milano, diretto da Marco Antonio Zappa. Poi, due giorni dopo, un nuovo sanguinamento che però era stato preso in tempo grazie a un’endoscopia senza necessità di ulteriori trasfusioni.

Ieri la conferma che il peggio era passato, unita alla speranza che – se il miglioramento si stabilizzerà, mantenendosi anche nelle prossime settimane – Fedez possa fare ritorno al tavolo dei giudici per la fase live di ‘X Factor‘, al via il 26 ottobre. Gli ultimi esami di questa mattina hanno avuto esito positivo: il via libera alle dimissioni firmate questo pomeriggio.