Minacce di morte a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino, Javier Rigau ad Andrea Piazzolla: “Ti ammazzo”

Minacce di morte a Pomeriggio 5 di Myrta Merlino. L’ultima puntata del programma pomeridiano di Canale 5 ha regalato un siparietto molto trash e anche un po’ imbarazzante per la stessa conduttrice televisiva, che ha preso il posto di Barbara d’Urso. Dopo un inizio di stagione sottotono, con ascolti tv e share molto deludenti e bassi, ieri il durissimo scontro televisivo tra Javier Rigau e Andrea Piazzolla sul caso Gina Lollobrigida ha infiammato la Rete.

Piazzolla ha fatto partire degli audio con protagonista Rigau: “Se conoscevo già Piazzolla? Era l’ex domestico di Gina”. L’imprenditore l’ha accusato di avergli teso una trappola e che il giudice attende ancora l’originale. “Lui dice che faccio chiacchiere, ma poi presenta questa porcheria truccata”.

Myrta Merlino ha cercato invano di spostare il mirino dall’aspetto processuale: “Non sono un giudice e non siamo in aula di tribunale. Professionalmente non posso far sentire degli audio che non sappiamo se sono originale o super fasullo”. Pronta la replica di Andrea: “Vengono terzi a parlare di Gina, io ho la registrazione con lui che dice che è stato costruito tutto a tavolino. Qui tu non dovresti neanche starci, ci sono sette ore di registrazione”.

Rigau ha immediatamente ribattuto: “L’imputato per truffa sei tu”. Il confronto è andato avanti tra scambi di accuse molto pesanti. Javier è stato durissimo contro Andrea: “Una condanna a 7 anni e mezzo sarebbe poco. Ha rovinato una famiglia. Ha cercato di isolare Gina approfittando della sua debolezza mentale. La giustizia è con noi ed è per questo che il 13 novembre sarà condannato e io aprirò una bottiglia di champagne“.

Rigau ha accusato Piazzola di non avergli permesso di vedere Gina e di non averla fatta curare dai suoi medici dopo che l’attrice si era rotta il femore nel 2022. Piazzolla ha dato del bugiardo a Javier, che è sbottato e sono volate anche minacce: “Vergogna! Bandito. Tu fai questo a mia madre e ti ammazzo“. Piazzolla ha subito replicato: “Mi ammazzi? Sei sicuro? Avete sentito tutti. Ecco chi è Rigau, è uscita fuori la sua indole. Ti sei scavato la fossa da solo Javier“.

Mi hanno proposto una sfida impegnativa e appassionante: rivoluzionare un pezzo di televisione generalista che parla a tantissimi italiani #Pomeriggio5 Dopo un mese… #ascoltitv pic.twitter.com/EXgKhgRb54 — Master-CiaoMaurizio (@MasterAb88) October 6, 2023

Il popolo del web si è subito scatenato, soprattutto sui social network facendo notare che dopo una crisi di ascolti tv e share Myrta Merlino ha riportato Pomeriggio 5 alle origini: vale a dire al trash.