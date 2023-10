Fedez ha commentato il no della Rai a Belve durante una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Qualche giorno fa ne ha parlato anche la conduttrice televisiva di Belve, Francesca Fagnani, a Massimo Giletti su RTL 102.5: “Non mi sono sentita coraggiosa a invitare Fedez, un personaggio pubblico che fa parte del dibattito pubblico da anni, è divisivo ma se ne parla, mi pare una scelta normale invitarlo. È un personaggio interessante. Mi limito a dire che non è un momento felicissimo, ci siamo parlati ovviamente. Non ha risposto e penso abbia avuto un atteggiamento di grande maturità e intelligenza”.

L’ad della Rai ha asserito: “Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il 1° maggio che per l’ultimo Sanremo, e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno“.

Ora che Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano ha voluto rilasciare un’intervista al Corsera: “Diciamo che non ero bene accetto. Non mi volevano. E hanno fatto un comunicato che ho trovato sinceramente spiacevole. Sa perché? Perché ero in ospedale, letteralmente moribondo, e non avevo alcuna possibilità di replicare. Ho trovato la cosa anche particolarmente poco attenta sul piano umano”.

Per poi sottolineare: “Dalla Rai avevo imparato una cosa: quando vai su un palco a parlare di politici, alla Rai non piace perché non c’è il contraddittorio. Ma anche nel mio caso non c’è stato modo di avere un contraddittorio. Dunque prendo atto che è una regola unilaterale, che applicano solo quando pare a loro. (…) Per la foto di Bignami non dovrei essere io a vergognarmi: non era un fotomontaggio, si è vestito lui da gerarca nazista. Il bacio (con Rosa Chemical, ndr) sicuramente non fu un atto compiuto con premeditazione. Ma ricordo su quel palco palpate di testicoli e anche palpate nei confronti di donne… evidentemente i tempi cambiano”.

Il popolare e famoso cantante Federico Leonardo Lucia ha aggiunto: “Se sono dispiaciuto? Sì perché volevo parlare, specie ai giovani e a chi si sente incompreso, di salute mentale, raccontando anche la mia esperienza, quella di una persona che si pensa sia felice perché possiede tutto”.

Per poi concludere: “Sia per me, sia per Francesca Fagnani, sia per il produttore Tombolini era una straordinaria occasione per parlare di temi importantissimi. In ogni caso, sarei stato e sono disponibilissimo ad andare del tutto gratuitamente. Avevo l’intenzione di fare una bella cosa, e spero in futuro di riuscirci, in qualche modo, con Francesca Fagnani, una giornalista con la schiena dritta che ringrazio per aver sostenuto la posizione del suo invito. Non ho carichi pendenti, non ho mai evaso le tasse, non ho busti di Mussolini in casa, ma comunque per loro non rientro nel codice etico”.