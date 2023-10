Lapo Elkann è il nuovo direttore creativo di Modo Group nel nuovo corso del famoso brand Italia Independent. Modo Group, da oltre trent’anni leader nel settore dell’occhialeria indipendente, annuncia il nuovo assetto del brand Italia Independent (I.I.), a seguito dell’acquisizione siglata lo scorso 12 settembre che ha decretato l’entrata del marchio fondato da Lapo Elkann all’interno del portfolio di Modo Eyewear, che produce e distribuisce i brand Modo ed Eco.

L’acquisizione di Modo Group riguarda esclusivamente il marchio Italia Independent, con l’obiettivo d’incrementarne il valore. Il Gruppo garantirà infatti una solida organizzazione aziendale e una presenza più incisiva in termini di distribuzione a livello internazionale, in virtù della propria struttura e know-how.

Il primo drop di collezione di Italia Independent nell’orbita di Modo Group è previsto in occasione della Primavera/Estate 2024.

“Il fondatore di Italia Independent – commenta Alessandro Lanaro, fondatore e ad di Modo Group – ne è il cuore pulsante.

Sono felice che Lapo ci accompagni nel rilancio di questo brand unico e pionieristico, contribuendo con il suo stile e la sua genialità. Lapo ed io siamo in grande sintonia riguardo alla direzione da prendere e sono convinto che con il suo coinvolgimento in qualità di direttore creativo si rinnoverà quella magia che conquistò una grande comunità di clienti e di consumatori portando il Brand all’apice nei suoi anni d’oro”.

Il 46enne imprenditore e socialite italiano nonché presidente, fondatore e maggior azionista (53,37%) di Italia Independent Group ha rilasciato delle dichiarazioni in tal senso mediante una nota stampa. “Ho accettato con entusiasmo la proposta di Alessandro Lanaro – afferma Lapo Elkann – di affidarmi la direzione creativa del marchio. Non vedo l’ora d’iniziare a lavorare con il suo team per disegnare la prima collezione. Italia Independent è un marchio al quale sono legato affettivamente ed è per me un piacere poter continuare a mettere a servizio del brand la mia creatività”.

“Lapo ha concepito e incarna il dna di Italia Independent – conclude Giovanni Lo Faro, ceo di Modo International, società che distribuisce i brand Modo, Eco e I.I. – che ci proponiamo di mantenere integro e rilanciare con la struttura e distribuzione globale di Modo”.