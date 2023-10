Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. La rottura è stata annunciata dall’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip su Instagram. A pochi mesi dall’arrivo della loro primogenita Celine Blue, nata il 12 maggio di quest’anno, è arrivata la terribile notizia della fine della love story dei due ex concorrenti del GF Vip 6. Perché? Che cos’è successo? In molti sul web pensano e ipotizzano un possibile tradimento di Alessandro Basciano ai danni di Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: è rottura

L’ex tronista ed ex gieffina vip Sophie Codegoni ha annunciato la fine della loro liaison su Instagram con queste parole: “Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto”.

L’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni: “Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina. Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia”.

Per poi continuare: “Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi”.

Codegoni ha poi concluso il suo sfogo: “Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”.

I fan dell’ormai ex coppia vip sono letteralmente distrutti e sconvolti. C’è qualche possibilità di riconciliazione tra i due? Stay tuned su iGossip.it!