“Tutto finto, gli autori ti dicono quello che devi fare”: ex concorrente del Grande Fratello Vip svela tutto.

Il Grande Fratello è sempre al centro delle polemiche. La nuova edizione del famoso e chiacchieratissimo reality show di Canale 5 stenta a decollare negli ascolti tv e share. Diversi telespettatori, esperti del settore comunicazione e anche alcuni ex gieffini hanno espresso soddisfazione per questo calo piuttosto massiccio di share.

Perché? Semplice, sono contrari alla “rivoluzione” anti-trash portata in essere dall’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del Gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. D’ora in avanti non ci saranno concorrenti influencer e pluritatuati con account attivi su Onlyfans nei reality show di Cologno Monzese.

Sono e saranno banditi attori e attrici a luci rosse su espressa decisione dell’ad del colosso televisivo italiano. No a risse, bestemmie e litigate in prima serata su Canale 5. Niente di tutto ciò. Una vera e propria restaurazione che non è andata giù al popolo del web. La situazione si complica per il conduttore tv e principale autore del GF, Alfonso Signorini.

Prima della nuova edizione del reality show di Canale 5, l’ex direttore del settimanale di cronaca rosa Chi aveva fatto mea culpa a Verissimo di Silvia Toffanin: “Le critiche dell’anno scorso erano fondate, purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso. E devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Sono arrivato a dire in diretta ‘risultate respingenti che quando vi guardo cambio canale’, un conduttore che dice una cosa del genere! Però era quello che pensavo”.

Un’ex gieffina vip svela tutto

Nelle ultime ore sono diventate virali in Rete le dichiarazioni pubblicate su Instagram da un’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver avuto uno scontro piuttosto duro con un suo hater, l’ex gieffina vip ha deciso di vuotare il sacco rivelando senza troppi giri di parole che al “GF è tutto finto”.

“Ma cosa c’entra il GF ma che ignoranza – ha scritto su Instagram in un commento – Ma il GF per me è stato un lavoro! Ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto! Ma riprenditi! Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata strapagata per partecipare dov’è tutto finto dove gli autori ti dicono quello che devi fare”.

INTERVISTA ESCLUSIVA AD ALBERTO MEZZETTI SU GRANDE FRATELLO E PROGETTI FUTURI

Trema Signorini e Mediaset

Chi ha rivelato questi dettagli scomodi e compromettenti sul GF? Elenoire Ferruzzi! Dopo aver espresso gioia e soddisfazione per il brutto calo di ascolti tv e share del Grande Fratello 2023, l’ex concorrente del GF Vip si è scatenata come non mai. Ha poi aggiunto altri particolari molto fragorosi sul reality show di Mediaset.

Elenoire ha infatti concluso il discorso con queste parole: “Cosa avrebbe dovuto insegnarmi sentiamo? Ahaha. […] Perché tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ahahah ma svegliati! È tutto pagato anche le umiliazioni tesoro”. Frasi molto forti che sicuramente non saranno piaciute né ad Alfonso Signorini né ai piani alti di Mediaset.