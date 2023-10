David e Victoria Beckham news: svelato il periodo più infelice della Posh Spice

David e Victoria Beckham formano ancora oggi una delle coppie vip più belle, potenti e influenti del jet set internazionale. La loro storia d’amore è finita su Netflix. La docu-serie Beckham ha incuriosito fan e addetti del settore stampa, ma non solo. Negli ultimi giorni è diventata virale sul web una clip che immortala David Beckham mentre invita la moglie Victoria a dire la verità sulle origini delle loro famiglie. La celebre stilista, imprenditrice ed ex cantante delle Spice Girls ha infatti dichiarato che entrambi provengono dalla classe operaia inglese. Nulla di vero. L’ex fuoriclasse del Manchester United e del Real Madrid l’ha prontamente ammonita.

Posh Spice ha dichiarato: “Penso che entrambi proveniamo da famiglie che lavorano molto duramente. Entrambi i nostri genitori lavorano molto duramente. Non è sempre stato così per noi. Provenivamo dalla classe operaia. Parlo sinceramente“.

L’ex calciatore della Nazionale inglese non ha lasciato terminare la moglie e l’ha prontamente corretta: “Sii sincera! Devi essere sincera. Ad esempio, con quale auto ti accompagnavano a scuola? Rispondi, che auto era? Con quale macchina ti accompagnavano a scuola?”.

La super mamma vip britannica ha poi ammesso che suo padre l’accompagnava a scuola in Rolls Royce: “Allora, mio padre… non è una risposta semplice. Quale auto? Dipende. Ok, aveva una Rolls Royce“.

David Beckham calls out wife Victoria for saying she grew up ‘working class’ in new Netflix docuseries:

