Lorella Cuccarini ha spiegato il suo “no” al ritorno in Rai e ha parlato di Maria De Filippi e del talent show di Canale 5 Amici in una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Dopo aver partecipato con successo alla seconda serata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000 su Rai 1, format musicale ideato e condotto da Amadeus, la famosa e popolare conduttrice tv e ballerina professionista ha rivelato i motivi del suo mancato ritorno in Rai alla conduzione di un programma pomeridiano dopo le vecchie vicissitudini con Alberto Matano a La Vita in Diretta.

Come ben ricorderete, il suo addio al vetriolo a La Vita in Diretta fu legato, come scrisse lei stessa in quella chiacchieratissima lettera, all’ego sfrenato e all’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro (Alberto Matano, ndr).

Ora l’ex presentatrice tv de La Vita in Diretta ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Sono a un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice e qui sto veramente bene, mi sento come in famiglia. Ci sono situazioni magiche, in cui è tutto perfetto. Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi”.

Ha poi sottolineato: “Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di quattro ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione. Ho fatto una carriera bellissima, mi sono tolta tante soddisfazioni e tante me ne toglierò ancora. Non ho appeso nulla al chiodo ma sono molto risolta. Non devo dimostrare niente a nessuno, neppure a me stessa”.

Lorella ha aggiunto: “Nel 2025 festeggio 40 anni di carriera. L’amore per questo mestiere mi ha aiutato ad andare sempre avanti. Sono appassionata e amo fare quello che faccio e quindi mi sento fortunata. Mi piace pensare che ci può essere sempre un nuovo inizio. Quello ad Amici è un ruolo bellissimo. Ed è bello poter consigliare, motivare e proteggere”.

Per poi concludere: “Io rimango in contatto con tutti i miei ex allievi. Anche se non posso incontrarli spesso. Soprattutto i cantanti che sono sempre in giro per l’Italia. Però io mantengo un rapporto con tutti e mi affeziono davvero. E non potrebbe essere diversamente per me, dopo aver vissuto un anno così intenso. Non puoi tagliare il cordone. Poi è bello vedere cosa fanno e come crescono. Ad esempio per me è stata una grande soddisfazione vedere Martina con Fiorello”.