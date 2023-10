Alessandro Basciano sulla rottura con Sophie Codegoni: “Moltitudine di fattori, non di certo il tradimento”

Alessandro Basciano ha rotto il muro del silenzio e sui social ha parlato della rottura con Sophie Codegoni. Dopo le parole del padre e del suo manager, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 e deejay ha scelto di intervenire pubblicamente per smentire i pressanti rumor relativi a un suo presunto tradimento ai danni dell’ex tronista di Uomini e Donne nonché mamma di sua figlia Celine Blue, nata il 12 maggio di quest’anno.

Alessandro Basciano smentisce il tradimento ai danni di Sophie Codegoni

Il bellissimo e sensuale papà vip pluritatuato è attualmente ricoverato in ospedale per problemi di salute. Ha condiviso una storia Instagram che lo ritrae a letto con la flebo attaccata al braccio.

L’ex gieffino vip ha scritto: “Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati”.

Per poi concludere: “Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia e per il mio riposo”.

Lo sfogo social di Sophie Codegoni

L’ex tronista ed ex gieffina vip Sophie Codegoni ha annunciato la fine della loro liaison su Instagram con queste parole: “Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto”.

L’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni: “Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina. Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia”.

Per poi continuare: “Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi”.