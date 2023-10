Paolo Stella concorrente al Grande Fratello 2023? “No per incompatibilità di esigenze”

Paolo Stella nuovo concorrente al Grande Fratello 2023? Piccolo giallo sul mancato ingresso dello scrittore e influencer. Gli autori del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5 sono alla ricerca di nuovi concorrenti. Quasi certi gli ingressi di Giampiero Mughini e Jane Alexander, ma l’equipe degli autori è alla ricerca di nuovi volti. Davide Maggio ha rivelato che l’influencer e scrittore Paolo Stella è stato scartato ai provini.

“Ha fatto un casting per entrare nella casa del Grande Fratello – ha rivelato Davide Maggio -. L’esito però non è stato positivo. Sembra che sia stato ritenuto non abbastanza vivace e un po’ egoriferito. Adesso gli autori vireranno su altri volti. I casting per il GF sono ancora aperti“.

Paolo è intervenuto sulla questione spiegando di non aver preso un no da Alfonso Signorini e dagli autori del Grande Fratello: “Stanno girando notizie piuttosto inesatte che in realtà sanciscono semplicemente la poca professionalità dei giornalisti che le danno e le scrivono. Perché è vero che ho incontrato Alfonso Signorini e tutto il gruppo di autori del Grande Fratello (che per altro stanno facendo un ottimo lavoro editoriale per portare il programma su un altro livello). E stato un incontro conoscitivo molto interessante”.

Per poi aggiungere: “Con rammarico ho declinato la bellissima offerta, spiegando che avendo presentazioni del libro e progetti in corso non sarei potuto entrare dentro la casa e partecipare al reality. Con Alfonso ho inoltre affrontato la mia avversità a raccontare del mio privato. Famiglia e affetti, e convenuto con lui che probabilmente non è un programma che potrei fare proprio per le mie dinamiche personali che io non amo rendere pubbliche”.

Ha poi concluso: “Quindi il Grande Fratello non mi ha detto no. Né io ho detto no al Grande Fratello. C’è semplicemente un’incompatibilità di esigenze a monte, che hanno bloccato questa possibilità a priori. Detto questo faccio un grande in bocca al lupo ad Alfonso Signorini, al suo team e a tutto il programma che continuerò a guardare con curiosità”.

BOOM! #GrandeFratello chiude la porta (rossa) per Paolo Stella. Dopo il provino, sostenuto ieri, il GF ha detto “no”.https://t.co/eSq49fkrj4 — Davide Maggio (@davidemaggio) October 10, 2023

Lo scontro tra Davide Maggio e Paolo Stella è proseguito senza esclusioni di colpi bassi su Twitter.