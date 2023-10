Selvaggia Lucarelli contro Fedez: “La stampa è utile e funzionale solo se la controlla lui”

Selvaggia Lucarelli si è scagliata per l’ennesima volta contro Fedez, commentando l’intervista che il celebre e amatissimo rapper pluritatuato ha rilasciato al Corriere della Sera in cui ha polemizzato con la stampa. Il marito della famosa e popolare imprenditrice e fashion blogger Chiara Ferragni ha dichiarato: “È una deriva che chiamiamo clickbait: non serve una notizia, serve un clic per fare aumentare le interazioni. Non serve un articolo, ma un titolo acchiappa click. È poi tanto diverso dalle dinamiche sui social? Ci rifletta. Anche i giornali danno notizie sulla vita privata dei personaggi pubblici, andando a scovare cose nella maniera più morbosa possibile. Non solo i siti di gossip, tutte le maggiori testate on line hanno queste sezioni un po’ morbose, che magari sono quelle che vanno di più”.

Selvaggia Lucarelli attacca Fedez

L’opinionista televisiva e giurata di Ballando con le Stelle ha commentato: “Il corto circuito migliore. Mentre [Fedez, ndr] rilascia un’intervista a un giornale raccontando dettagli su malattia e vita, si lamenta delle incursioni della stampa nella sua vita privata. Il tutto mentre ha appena finito di dire che voleva andare in tv, da una giornalista, a raccontare i suoi problemi di salute mentale e a farsi intervistare. Quindi la stampa è utile e funzionale solo se la controlla lui, l’avevamo capito”.

Per poi aggiungere: “Secondo lui la stampa è morbosa. Fermo restando che la regola base è “più ti esponi è più la stampa sarà morbosa“, non prendiamoci in giro. La stampa non è in casa tua, non spia i tuoi figli con le telecamere montate in cameretta, non pubblica le tue conversazioni con lo psicologo, non fa serie sulla tua vita. Non può neppure pubblicare il volto dei tuoi figli”.

Per poi concludere: “Fedez ci mostra della sua vita quello che la stampa non potrebbe mai mostrare. Il vero paparazzo nella vita di Fedez è Fedez. Ed è sufficientemente intelligente per saperlo benissimo. E tutto questo ha un enorme ritorno economico in banca è un prezzo altissimo nella vita”.

Fedez dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano

Pochi giorni fa il noto rapper e produttore discografico Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dopo otto giorni di ricovero per due ulcere e dove ha ricevuto tre trasfusioni di sangue, ed è tornato a casa per la gioia e l’entusiasmo di sua moglie Chiara Ferragni, dei suoi famigliari, amici e fan. All’uscita dal nosocomio milanese, il celebre rapper e produttore discografico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti e ai fotoreporter presenti all’esterno dell’ospedale.

Il popolare e famoso cantante Federico Leonardo Lucia ha dichiarato alla stampa: “Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”.