Il Mercante in Fiera di Pino Insegno fa flop d’ascolti: “I vertici Rai lo chiudono”

Il Mercante in Fiera di Pino Insegno fa flop d’ascolti. Il game show di Rai 2 riesce a racimolare un misero 2 e 3% di share. Dati davvero deludenti e pessimi che stanno mettendo in allarme la dirigenza Rai. La situazione è alquanto delicata e travagliata. Il sito diretto da Roberto D’Agostino ha lanciato un clamoroso gossip sulla trasmissione del conduttore tv molto amico dell’attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il Mercante in Fiera di Pino Insegno fa flop d’ascolti: rischio chiusura immediata

Il giornalista Giuseppe Candela ha lanciato l’indiscrezione bomba sul sito di attualità e gossip Dagospia: “Il flop di ascolti de Il Mercante in Fiera ha messo in crisi i vertici di Viale Mazzini. Ha agitato il Tg2, i cui ascolti sono in calo proprio per il disastroso traino, e mandato nel panico Rai Pubblicità e la società di produzione Banijay, considerando che il servizio pubblico ha affidato a Pino Insegno anche la conduzione de L’Eredità“.

“I dirigenti avrebbero già concluso la pratica, optando per la cancellazione del game, il programma guidato dal meloniano Insegno è finito più volte sotto il 2%. – si legge su A Lume di Candela su Dagospia – In virtù anche dello strapotere del conduttore si cercheranno altre soluzioni, per un paio di settimane, prima della sentenza definitiva”.

Per poi concludere: “E sul fronte costi? Ogni puntata del quiz di Rai2 costa alla Rai circa 32 mila euro, previste sulla carta 62 puntate. Totale? Attorno ai 2 milioni di euro. Costi e ascolti che richiedono intervento immediato”.

La secca e dura smentita dell’ad Rai Roberto Sergio

Il Mercante in Fiera di Pino Insegno si avvia verso la clamorosa chiusura anticipata? Finora il conduttore tv e papà vip Pino Insegno ha preferito non commentare questa fragorosa indiscrezione. Al suo posto ci ha pensato l’ad Rai Roberto Sergio che ha smentito tutto con fermezza, esprimendo tutta la sua indignazione.

“Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma. Insegno ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, che ha accettato una sfida in una programmazione molto complessa. Voglio dare una notizia: il suo programma non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile. Quindi non è TeleMeloni e Insegno continua la sua attività con Il mercante in fiera“.

L’amministratore delegato del servizio pubblico ha asserito che Insegno andrà avanti nonostante gli ascolti molto bassi, e il costo di ogni puntata di circa 32 mila euro, con 62 appuntamenti per un totale attorno ai 2 milioni di euro.