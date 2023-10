Laura Pausini rivela: “Durante il Covid sono caduta in una crisi d’identità”

Laura Pausini ha rivelato alla rivista Grazia, che le ha concesso l’ultima copertina, che durante la pandemia di Covid-19 è caduta in una crisi d’identità. La celebre e amatissima cantante italiana, che il 27 ottobre tornerà con un album e con un tour oltreoceano, esprime le emozioni di portare sul palco nuove canzoni, e soprattutto sé stessa, e racconta come Anime Parallele sia “un invito irrazionale ad andare verso il mondo, tutto, con le braccia allargate”.

Nella lunga conversazione Laura spiega di come la crisi di solitudine attraversata, e vinta, durante la pandemia di Covid sia strettamente legata alla nascita del nuovo disco: “Nei due anni di pandemia, ho attraversato una crisi profonda. Io ho bisogno che sia personale quello che faccio, che convinca prima di tutto me, ma, con il tempo che improvvisamente avevamo interamente a nostra disposizione, ho cominciato a chiedermi: e adesso? Allora mi sono imposta di fermarmi e sperimentare. Buttandomi nel diverso da me ho ritrovato me stessa. Il senso di Anime Parallele è questo: solo se riattizziamo la nostra curiosità verso gli altri possiamo cambiare, crescere, allargare i nostri orizzonti, senza però tradirci». E prosegue: “Se non avessi attraversato quella crisi, se mi fossi tirata indietro da un confronto con me stessa che si era fatto necessario, non sarebbe mai nato Anime Parallele. Finito di incidere il disco ho smesso di temermi e ho ricominciato a sentirmi”.

Poi la famosa e popolare artista di Durare, Laura Pausini, parla della figlia e della sua voglia di ‘solitudine’: “Mia figlia Paola a volte mi dice: ‘Mamma, ma se il martedì ho ginnastica, il mercoledì nuoto, il giovedì catechismo, come faccio? Possibile che ho solo il lunedì per stare con me? Questa indipendenza mi atterrisce. Io sono riuscita a ‘stare con me’ pienamente e felicemente solo quando ero incinta e aspettavo lei”.

E a proposito del marito dichiara: “Mio marito Paolo e io abbiamo due caratteri molto diversi, io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui è un “chiuso”. Quando l’ho conosciuto aveva già tre figli dal suo primo matrimonio. Mi sono innamorata anche di quello: di com’era con loro”.

Pausini parla anche del rapporto che ha con i social. Rispondi tu personalmente ai commenti pubblici ai tuoi post? “Ebbene sì”. Ogni tanto con qualcuno ti inca**i? “A me delle volte parte proprio il matto, mi chiedo: se non ti piaccio, che vuoi da me, perché entri a casa mia? Infatti adesso cancello i commenti inopportuni e violenti. La tentazione di intavolare con chi mi offende una discussione per convincerlo a non comportarsi così, però, è sempre forte”.

Come stai messa a dipendenza dai social? “Purtroppo c’ero caduta dentro – ha confessato la cantante -. Paolo, sempre con quel fare di chi comunque non ti vuole imporre la sua opinione, mi ha fatto notare che se stavo sempre incollata al telefono poi non potevo lamentarmi se Paola faceva lo stesso. Ho smesso subito”.