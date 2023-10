Antonella Mosetti e Federico Fashion Style erano un tempo amici. Da diversi anni sono ai ferri corti e si lanciano accuse pesanti a mezzo stampa, tv e social. Dopo il memorabile scontro super trash a Live – Non è la D’Urso di Barbara d’Urso, tra i due è riesplosa la guerra soltanto pochi giorni fa quando Federico Fashion Style ha riservato una bordata al vetriolo all’ex showgirl di Non è la Rai ed ex concorrente del Grande Fratello Vip nello studio tv di Francesca Fagnani, Belve.

L’acconciatore dei vip ha lanciato una pesante accusa all’influencer e star di Onlyfans, Antonella Mosetti. Cioè? Che non ama pagare i trattamenti di bellezza nel suo salone di acconciatura: “Dice che le cadevano i capelli dopo che veniva da me, ma non è vero. Semmai il suo problema è un altro, cioè che non strisciava la sua carta di credito“.

La replica non si è fatta attendere. L’ex gieffina vip Antonella Mosetti è andata subito al contrattacco su Instagram Story: “Sono molto felice di tutte le segnalazioni che mi state facendo. Chi mi conosce sa che faccio questo lavoro da più di 30 anni. In teoria non dovrei neanche replicare”.

Oddio, Antonella Mosetti citata e il mio pensiero va subito a questo#belve pic.twitter.com/MNeu77gp1f — ℕ𝕠 𝕋𝕖𝕒, ℕ𝕠 𝕊𝕙𝕒𝕕𝕖 🍵 (@seitrasparente) October 10, 2023

La mamma vip di Asia Nuccetelli ha poi proseguito: “Però in un mondo come quello che viviamo oggi, anche se viviamo tragedie molto più grandi, purtroppo invitano in Rai invitano elementi che fanno abusivamente programmi tv pagando. Basta guardarlo in faccia per capire tutto. Io non ho niente da recriminarmi, sono una persona generosa e tanto onesta e ho aiutato tutti, anche questo infimo personaggio. Il silenzio è l’arma più vincente e lo uso”.

