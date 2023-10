Luca Magliano sarà il guest designer di Pitti Uomo 2024 in programma a Firenze dal 9 al 12 gennaio prossimo. Come è ben risaputo, Pitti Immagine è un’azienda italiana che opera nella promozione dell’industria e del design della moda, attività poi estesa anche ai settori dell’enogastronomia e dei profumi oltre ad organizzare manifestazioni fieristiche, eventi di comunicazione e iniziative culturali. Pitti Immagine Uomo rappresenta l’evento più importante per Pitti Immagine e viene organizzato ogni anno con cadenza semestrale, riscuotendo grande successo e rilevanza a livello mondiale per quanto riguarda la moda maschile.

Classe 1987, il designer di origini bolognesi Luca Magliano realizzerà un evento speciale a Firenze, uno show in una location ancora da svelare.

“Ci sono almeno tre buoni motivi per cui abbiamo proposto a Magliano di sfilare a Firenze, d’accordo con Camera della Moda, come guest designer della prossima edizione di Pitti Uomo – spiega Lapo Cianchi, direttore comunicazione e eventi di Pitti Immagine -. Il primo è che Luca si distingue per la capacità di modellare in maniera originale i canoni culturali e sociali di solito associati alla moda italiana: un elemento centrale in questo senso è la sua inclinazione verso un lavoro realmente collettivo. Il secondo è che ci sembra interessante, quando possibile, scandire periodicamente il tempo, la carriera e l’evoluzione stilistica dei designer che hanno esordito pubblicamente a Pitti Uomo (Magliano fu vincitore di Who’s Next 2017 e fu Pitti Italics nel 2018) e che si sono poi affermati a livello internazionale. Il terzo è che ci piace la persona, la sua generosità e il suo entusiasmo, la sua colta semplicità. Da vero emiliano”.

“Pitti – si spiega dal brand Magliano – è dove il nostro progetto si è manifestato per la prima volta cinque anni fa, con quella enorme montagna di rose rosse che a pensarci adesso mi dà un gran senso di vertigine e di tenerezza: come guardarsi allo specchio dopo tempo e ritrovare le cose importanti, anche se intanto è successo di tutto. Questo ritorno a casa, da persone a cui vuoi bene e che stimi, mi riempie di gioia… è l’occasione ideale per immaginarci al futuro, più Magliano che mai”.

