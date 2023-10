Facile è il nuovo singolo di Drimer: il significato della canzone

Facile è il nuovo singolo di Drimer che è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano esce per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe e la produzione musicale è di Big House, artista trentino amico di lunga data di Drimer. Facile è un brano hip hop classico in cui il rapper racconta con passione un passato, un presente e un futuro costantemente divisi tra il mondo del freestyle e quello della musica in studio, incisa e pubblicata, sempre vicini ma spesso difficilmente conciliabili.

Così l’artista descrive il brano: “In questo brano ho voluto raccontare i sacrifici, le difficoltà e i miei risultati in due mondi tanto vicini quanto distanti come, appunto, quelli del freestyle e della musica. ‘Facile’ mette un punto importante al mio lungo percorso, parlando di e a entrambi i miei mondi, con l’obiettivo di riunirli e rilanciarmi ancora di più in vista dei lavori futuri”.

La voce che, nel ritornello, canta la parola “facile” è della cantautrice ligure Elga Paoli, il cui omonimo brano è stato campionato da Big House che ha pensato, insieme a Drimer, di ritagliarci intorno l’intero brano.

Chi è Drimer? Biografia e carriera del cantante

Drimer (1995), nome d’arte di Francesco Marchetti, è originario di Cles (Trento) e dal 2018 vive a Milano. Si avvicina al rap con il freestyle, specialità in cui eccelle e grazie a cui si fa notare fin dai tempi delle scuole superiori e grazie a numerose partecipazioni e vittorie nei principali contest nazionali (Mic Tyson, Tritolo, Tecniche Perfette).

Il suo album d’esordio, “Inception” è del 2016 ma, prima e dopo, pubblica vari mixtape ed è uno dei protagonista dell’album di FEA, collettivo che riunisce i migliori freestyler d’Italia. Nel secondo album, “La prova vivente” (2019), figurano tra gli ospiti Nerone, Egreen e Mattak, mentre nel terzo, “Crashtest” (2012), spicca Clementino. A febbraio 2023 Drimer pubblica il mixtape “Scrivo Ancora 2”, anticipato da tre singoli: il disco, senza ospiti, racconta la scelta di puntare tutto sulla musica…